Via pública
L'Ajuntament de Tarragona inicia la campanya per foragitar estornells
El consistori ha col·locat 32 emissors en 13 punts de la ciutat
La setmana passada l'Ajuntament de Tarragona va iniciar la campanya per espantar els estornells amb la posada en funcionament d’un total de 32 emissors en 13 punts de la ciutat. La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha explicat que «aquestes localitzacions s’han definit després de realitzar un estudi dels espais on els ocells passen la nit». En cada un d’aquest punts, s’ha instal·lat una centraleta amb 2 emissors de sons, una placa solar i altaveus. Està previst que durant la campanya es puguin moure alguns dels emissors col·locats, per adaptar-se a les rutines dels ocells que es traslladen als arbres de fulla perenne quan els altres es queden sense fulles.
Cada emissor emet diferents sons bioacústics que reprodueixen de forma aleatòria, el crit d’alarma del propi estornell, sons de rapinyaires i també sorolls artificials (petards, sirenes,...). Els sons es reprodueixen diàriament en dos o tres seqüències que duren entre 10 i 15 minuts en total, a l’hora de la posta de sol.
Aquests dies ja s’ha detectat nombrosos estornells a la ciutat. Tot i això, encara no s’ha observat l’arribada dels grans estols migradors que arriben del centre i nord d’Europa. Des del departament de Neteja, es recorda a la ciutadania que si detecta punts amb acumulació d'estornells que generin molèsties que informin a l'ajuntament a través del telèfon verd o l'EPP.