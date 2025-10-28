Societat
Fadi Azar: «Espanya envia diners a països sense preocupar-se si s’hi respecten els drets humans»
La Fundació Ajuda a l’Església Necessitada ha presentat a Tarragona el seu Informe sobre la Realitat Religiosa al món
Vostè fa més d’una dècada que està destinat a Síria. Com és la situació al país?
«Hi ha una persecució cap als cristians, no hi ha llibertat religiosa. Hi ha molts segrests d’arquebisbes i sacerdots. Et fan passar a l’islam, pagar un impost o marxar del país. Si no, et maten. Han atacat les nostres esglésies, les han cremat. És molt trist».
No ha millorat amb la caiguda del règim de Bashar al-Assad?
«Tots pensàvem que sí, però la realitat ha sigut una altra. Han fet neteges ètniques d’aquelles minories que no volen. Han atacat indiscriminadament temples, amb atemptats amb desenes de morts. Això mai havia passat. Els catòlics perden els seus llocs de treball. A les dones les obliguen a vestir amb burca. No forma part de la nostra fe, però no els importa. Ens sentim sols».
Què pot fer Europa per a solucionar aquests problemes a Síria?
«Exigir que es compleixin els drets humans. Estic segur que Espanya ajuda econòmicament al govern sirià. Però no es preocupa si s’hi respecten els drets més primordials, com la llibertat religiosa. No demanen res a canvi. T’ho has de plantejar quan ajudes a un govern que s’ha convertit en una dictadura perquè no volen un govern civil, sinó un govern islàmic fanàtic de terroristes. I quan algú ajuda així, a aquestes persones, crec que es converteix en un còmplice».
Entenc que és pessimista de cara al futur.
«Ara mateix sí. Sobretot perquè els Estats Units i Rússia, els dos grans estats que controlen el món, només veuen Síria des d’un punt de vista econòmic. Es volen aprofitar del gas, però les vides de la gent no els importa».
Temen que aquesta radicalització es pugui propagar a altres països de la zona?
«De fet, ja està passant. A Jordània el rei ja va decretar que depèn quines persones i quines religions professessin no podien entrar al país. Volen crear l’Estat Islàmic de l'Iraq i de Síria. Però el seu objectiu és anar més enllà i arribar a Espanya i Europa».
Com analitza que arreu d’Europa l’extrema dreta creixi amb polítiques racistes?
«Crec que s’ha de parlar molt més d’integració. És a dir, els immigrants han d’aprendre l’idioma i les regles del país on van a viure. No és gens fàcil. Ningú deixa el seu país d’origen perquè vol. Pateixen i ho fan perquè temen per la seva vida. Quan arriben s’han d’integrar molt més».
Genocidi a Palestina
Vostè va ser destinat també a Terra Santa. Com ha viscut des de la distància el conflicte entre Israel i Palestina?
«Jo vaig estar-hi fa anys i recordo que molts cristians que van néixer a Palestina mai van poder anar a Jerusalem. Mai. Perquè no els hi permetien entrar. Crec que ha sigut un genocidi i tot el món ho ha vist».
Confia en la solució plantejada per Trump?
«No es pot parlar de crear un estat palestí quan una gran part del territori està rodejada de murs i columnes. Mentre continuï l’ocupació, hi haurà una guerra contra els drets humans i la llibertat religiosa. No hi haurà pau si tot segueix igual».