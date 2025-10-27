Àrea Metropolitana
Tarragona aprova els estatuts de la futura associació metropolitana
El PSC, Junts, ECP i els no adscrits han votat a favor, mentre que ERC i el PP ho han fet en contra
L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat els estatuts de la futura Associació per a l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, que es constituirà aquest divendres 31 d'octubre. La proposta ha prosperat, tot i els vots en contra d'Esquerra Republicana i el Partit Popular, els quals han reclamat que Tarragona tingui més pes dins del nou ens. Ambdues formacions han defensat la necessitat d'aplicar el vot ponderat perquè els municipis més grans tinguin més poder de decisió.
L'alcalde, Rubén Viñuales, ha explicat que la nova associació «no és el mateix» que la futura Àrea Metropolitana, la qual «tindrà vot ponderat en funció de la població». El govern del PSC ha votat a favor dels estatuts, juntament amb Junts, ECP i els tres consellers no adscrits –Elvira Vidal, Javier Gómez i Jaime Duque–.
Tarragona
Tarragona s'oposa al vot ponderat que ERC demanava per a l'associació metropolitana
John Bugarin
La portaveu del PP, Maria Mercè Martorell ha criticat que la creació del nou farà que Tarragona perdi «la seva identitat i autonomia». L'edil creu que serà un «club d'ajuntaments socialistes». «Es volen carregar les oposicions als consistoris», ha afegit.
Per la seva banda, el portaveu adjunt d'ERC, Xavi Puig, ha assegurat que «aquesta associació amb aquestes condicions no li interessa a Tarragona». «Hem fallat i ens ho trobarem amb l'habitatge, les mercaderies per l'interior, salut, educació...», ha asseverat el conseller.
«Vostè va en contradirecció de tots els ajuntaments i pensa que va en la direcció correcta. Està jutjant un fill que encara no ha nascut i ja diu que és lleig», ha respost l'alcalde Viñuales, qui ha recordat que l'Àrea Metropolitana «serà com vulguem tots els membres del Grup Impulsor». «Tot s'haurà de negociar i ratificar mitjançant vot als respectius plenaris», ha detallat.