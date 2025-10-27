Àrea Metropolitana
Tarragona s'oposa al vot ponderat que ERC demanava per a l'associació metropolitana
Viñuales explica que el «criteri de població» s'aplicarà més endavant, quan estigui constituïda l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona com a tal
El ple de Tarragona s'ha oposat al vot ponderat que reclamava el grup municipal d'ERC per a la futura Associació per a l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. El PSC, el PP, Junts, ECP i els consellers no adscrits Jaime Duque i Elvira Vidal han votat en contra de l'esmena presentada per ERC per incorporar la seva proposta als estatuts del nou ens.
«S'equiparen els municipis grans amb els petits i Tarragona és, amb diferència, la que surt més mal parada», ha assenyalat el portaveu adjunt d'Esquerra, Xavi Puig. L'edil ha assegurat que «no és raonable ni tampoc democràtic, perquè no reflecteix les majories de les poblacions a les que ens debem». L'alcalde, Rubén Viñuales, ha respost el conseller republicà aclarint que en la futura Àrea Metropolitana no hi haurà vot ponderat hi haurà un «criteri de població».
En canvi, el batlle ha apuntat que és necessari aplicar-ho en la nova associació perquè és un «club de socis» –format per alcaldes i alcaldesses– que s'encarregarà d'impulsar aquest projecte metropolità. «Defensarem sempre els interessos de Tarragona per sobre de tot i de tots», ha afirmat Viñuales, qui ha assegurat que això «no és contradictori amb voler mancomunar serveis per millorar la vida de la ciutadania».