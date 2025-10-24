Política
Maria Roig: «El nou consorci entrega la gestió dels monuments a la Generalitat sense garanties ni inversions»
L’Ajuntament de Tarragona perdrà el control de monuments com l’Amfiteatre, el Pretori o el Circ
El grup municipal d’ERC a Tarragona manifesta la seva preocupació pels estatuts del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco que entreguen la gestió íntegra del patrimoni municipal a la Generalitat de Catalunya, «fet que suposa una pèrdua total del poder de decisió per part de l’Ajuntament, com passa fins ara».
La portaveu, Maria Roig, ha declarat que «entenem que la conservació del patrimoni és fonamental, però no pot ser a costa de perdre el control local i sense assegurar-hi recursos reals. La Generalitat no ha programat cap inversió en els monuments municipals fins a l’any 2029, un termini massa llarg que deixa en suspens la protecció i la millora d’aquestes joies» i apunta que «amb tota la documentació revisada sembla que l’únic i gran objectiu del Consorci sigui la captació de nous i més visitants».
Tarragona
La previsió per a Tàrraco: 200.000 visitants nous en només tres anys
Oriol Castro
En aquest sentit, des d’ERC apunten que un informe d’Intervenció deixa clar que amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament no podrà aportar més diners dels establerts és per això que els republicans es pregunten què passarà a partir d’ara amb tot el patrimoni que no sigui Tàrraco, com el medieval o modernista. A més, Roig alerta que en el pressupost no hi ha cap partida per destinar a manteniment i conservació del patrimoni. «Fins ara Ajuntament i Generalitat destinaven 200.000 € anuals en aquest concepte, però ara desapareixen del pressupost del nou consorci».
Els republicans també expressen la seva inquietud pel procés de nomenaments dels càrrecs més rellevants del consorci, especialment del director general i el gerent. «Volem que aquests llocs es cobreixin mitjançant un concurs públic i transparent i no ha dit, com sovint ha passat en altres organismes. A més, apostem perquè el consorci compti amb entitats i organismes clau a la ciutat com la URV, l’ICAC o la Reial Societat Arqueològica», ha apuntat Roig.
Des d’ERC han denunciat també manca de diàleg i transparència en la gestió de tot el procés de creació del nou consorci. Maria Roig ha manifestat que «l’alcalde Viñuales ens ha presentat un document tancat, sense haver-lo compartit prèviament ni amb les entitats de l’àmbit ni amb els grups polítics de l’Ajuntament. Això ha impedit qualsevol possibilitat d’esmena o aportació constructiva. Creiem que no és acceptable en un tema tan rellevant com aquest».
Tot i això els republicans consideren que un futur el Consorci de Patrimoni pot ser una eina útil, però que ara «les coses s’han treballat amb presses per només vendre’ns fums», ha dit Roig qui ha assegurat que «des d’ERC vetllarem per assolir partides de conservació i perquè la resta de patrimoni de la ciutat no quedi desemparat. A més, també insistirem perquè Diputació i Estat acabin formant part d’aquest consorci». En aquest sentit, els republicans han avançat que des del grup parlamentari ja s’ha demanat una compareixença per abordar amb urgència la situació i exigir una millor gestió i un compromís real d’inversions per part de la Generalitat amb el Patrimoni de Tàrraco a la ciutat.