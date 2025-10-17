Patrimoni
El Consorci de Tàrraco espera augmentar un 50% la facturació de les entrades als monuments
L’ens preveu arribar a uns 770.000 visitants anuals el 2029
El Consorci del Patrimoni de Tàrraco preveu augmentar un 50% la facturació de les entrades als monuments en pocs anys i arribar a ingressar 1,8 milions d’euros anuals. Així es mostra en l’esborrany de la memòria econòmica de l’ens, redactada per l’Ajuntament de Tarragona, a la qual ha tingut accés el Diari Més. Si bé les xifres són estimades, la previsió que s’hi mostra és que tots els recintes patrimonials augmentaran el nombre de visitants cada any. Especialment, a partir del 2027, quan el Consorci ja arrenqui a funcionar.
Especialment significativa és la previsió del Teatre Romà, que passaria d’uns 800 visitants anuals a uns 30.000 en només dos anys. En aquest sentit, la Generalitat actuarà al recinte, arranjant-lo i posant-hi una instal·lació de realitat virtual sobre la història de l’espai. A part del Teatre, els monuments més famosos de Tarragona també creixeran en visites. En el cas de l’Amfiteatre, es preveu que el 2029 hi passin unes 190.000 persones. Unes xifres semblants a les del recinte del Pretori-Circ. Pel que fa a la Necròpolis, també es preveu un gran augment de visitants. Després de la seva gran reforma, s’espera que el 2028 registri uns 30.000 visitants. Amb tot, segons s’indica al document, en tots els recintes es preveu un increment anual del 3% en el nombre de visitants a partir del 2026, mantenint els preus actuals de les entrades. Unes entrades que preveuen que la facturació es dispari. A partir de l’any vinent, es generaran noves tarifes homogènies per tots els monuments. Fins ara, cal destacar que els recintes municipals, gestionats pel Museu d’Història, i els gestionats pel Museu Nacional Arqueològic han ofert entrades i preus diferents. Aquest no serà un tema menor, ja que el recaptat amb els monuments de Tàrraco es tornarà a invertir en el Consorci. En aquest sentit, s’espera que la facturació es multipliqui amb campanyes de promoció unificades i una millor gestió del conjunt monumental. Així, es preveu recaptar cada cop més diners amb les entrades. Si enguany es recaptarà al voltant d’1,2 milions d’euros, el 2029 l’estimació és de facturar 1,8 MEUR.
Marxandatge
Més enllà, en el document de memòria que encara no és definitiu, es planteja posar en funcionament noves activitats que puguin aportar nous ingressos al Consorci com la producció i venda de marxandatge.
El pressupost corrent previst del Consorci per l’any 2026 és de 6,38 milions d’euros i els ingressos per venda d’entrades previstos del Consorci per l’any 2026 s’han calculat d’1,36 milions d’euros. Per tant, l’aportació necessària de les entitats consorciades per fer sostenible el Consorci l’any 2026 es preveu que sigui de 5,02 milions d’euros, dels quals 2,15 milions d’euros seran aportats per l’Ajuntament de Tarragona per despesa recurrent i 2,17 milions d’euros aportats per la Generalitat de Catalunya, per despesa recurrent. Amb tot, el primer pas serà l’aprovació dels estatuts del Consorci, que donaran el tret de sortida a tot el mecanisme que ha de culminar el 2027 amb l’ens en complet funcionament.
Per últim, com no podia ser d’una altra manera, s’ha utilitzat l’organigrama del Consorci de Mérida, un organisme amb el qual l’alcalde Rubén Viñuales sempre s’ha emmirallat. Així , falta seleccionar les persones que donaran vida a aquest organigrama.