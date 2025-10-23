Gastronomia
Tarragona acull la 9a edició de l’Embutada amb 25 cellers participants
L'Embutada 2025 s'amplia un any més amb actes previs la mateixa setmana amb l’objectiu d'anar difonent el món del vi i tot allò que passa al voltant del mateix a la demarcació de Tarragona
Tarragona celebrarà, el proper 8 de novembre, la 9a edició de l’Embutada, una festa que recupera la tradició històrica de tastar el vi novell amb embut, quan acabava la fermentació i la gent visitava els cellers per provar el primer vi de la temporada. L’esdeveniment és coorganitzat per l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació Santa Teca.
La jornada començarà a les 12 h a la plaça del Rei, amb l’arribada dels productors i el primer tast de vi novell, acompanyat de mostra d’oficis i activitats diverses. A la 13 h, s’obrirà l’Espai Gastronòmic amb la participació de locals com El Cortijo, Forn Jordi Andreu, Llagut i Soho Tarraco Sea Food. La festa també inclourà música, tallers, zones de tast i altres propostes.
Abans de l’inici oficial, dissabte al matí hi haurà rutes guiades: a les 10.30 h, l’Itinerari històric i tast de vi des del Portal del Roser, i a les 12 h, la Cercavila amb tast de vi i músics, també des del mateix punt. Durant tota la tarda es desenvoluparan actuacions musicals i una rifa, fins al tancament de la plaça a les 20.30 h.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha ressaltat que “l’Embutada és una cita consolidada al nostre calendari” i que “esdeveniments com aquest reforcen la tradició històrica amb el món del vi a Tarragona”. Per la seva banda, Berna Ríos, president de l’Associació Santa Teca, ha destacat que “en cap altre lloc del món es bevia amb embut, només aquí”.
La setmana de l’Embutada també inclou activitats prèvies per apropar la ciutadania al món del vi: projecció de documentals, xerrades, concerts i rutes guiades pels antics cellers de la Part Alta, totes gratuïtes fins a completar aforament. Les rutes de dissabte requereixen inscripció prèvia a www.santateca.cat, on també s'hi pot trobar el programa complet.