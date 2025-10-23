Política
En Comú Podem votarà a favor de l'Àrea Metropolitana després d'arribar a acords socials
El grup municipal ha inclòs modificacions a les comissions que regiran el futur de l'ens
El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona votarà a favor dels estatus de l’ens que ha d’impulsar l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Ho farà després d’arribar a diversos acords tant amb la Diputació com amb el govern municipal per incloure més pes a polítiques socials i culturals a la futura agrupació metropolitana. «Hem volgut que l’àrea metropolitana no parli només d’infraestructures o de creixement econòmic, sinó també de drets, d’habitatge, de cultura i de cohesió social. En definitiva, que parli de la vida de la gent, va subratllar ahir el portaveu d’ECP, Jordi Collado.
Els principals acords giren entorn les ponències sectorials que s’impulsaran en aquesta agrupació de municipis prèvia a l’àrea metropolitana. Així, l’àrea metropolitana inclourà àmbits de treball en promoció econòmica, mobilitat, urbanisme, però també d’habitatge, cohesió social i cultura.«Tots aquests departaments es desenvoluparan en clau metropolitana i podem situar les persones al centre en qüestions com l’accés a l’habitatge i la cultura», va dir Collado.
Des d’En Comú Podem consideren que els canvis introduïts suposen un pas endavant important per convertir l’àrea metropolitana en una eina útil i transformadora per al territori. Segons Collado, «hem aconseguit que aquesta estructura neixi amb fonaments socials clars». «Això no va només de carreteres o de polígons, sinó de garantir una vida digna, sostenible i amb drets per a totes les persones del Camp de Tarragona», va apuntar el portaveu d’ECP.
Aquestes modificacions són inèdites i cap altre grup municipal de cap ajuntament integrant del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana n’ha fet. Així, En Comú Podem Tarragona ha obert una porta fins ara tancada.
El portaveu va concloure que En Comú Podem afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de fer de l’àrea metropolitana un espai de cooperació real entre municipis, capaç d’abordar reptes comuns com l’habitatge, la cultura, la mobilitat i la transició ecològica des d’una mirada «compartida» i «progressista».
Millorar el transport públic
Paral·lelament, s’ha acordat que l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) esdevingui l’operadora pública del transport metropolità, amb l’objectiu de començar a treballar-hi a partir de l’1 de gener de 2026 i arribar al 2028 amb un sistema totalment públic i integrat, quan acaba l'actual concessió. «És hora que el transport públic sigui realment públic i metropolità. Si no ens posem a treballar ara, arribarem tard. L’ATM ha d’assumir el paper d’operadora per garantir el control del territori i un servei digne», va remarcar Collado.
Segons va explicar el portaveu, aquesta transformació no ha de suposar una fusió d’empreses de transports municipals, sinó que es tracta de «trobar la millor manera» per millorar el transport públic al territori.