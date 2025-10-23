Ciclisme
Arrenca el compte enrere pel Tour: «Estem preparats»
La presentació oficial s'ha fet avui a París i demà es farà a Tarragona
Arrenca el compte enrere per l’arribada de Tour de França a Tarragona l’any vinent. París ha acollit avui la presentació oficial de la Grande Boucle i demà se celebrarà la presentació de la sortida tarragonina.
«Ser presents a la presentació oficial del Tour de França 2026 és un orgull immens», ha manifestat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El batlle ha destacat que «comença el compte enrere per a un esdeveniment que marcarà la història esportiva de Tarragona». «El pròxim 5 de juliol, la sortida de la segona etapa recorrerà multitud d’espais emblemàtics de la ciutat, situant la marca Tarragona i la seva capitalitat esportiva a escala mundial. Tarragona ja ha demostrat que està més que preparada per acollir cites de primer ordre i amb el Tour estem treballant per garantir una experiència inoblidable», ha subratllat l’alcalde.
El Tour de França 2026 tindrà lloc entre el 4 i 26 de juliol de 2026. Començarà des de Barcelona i la sortida de la segona etapa, el 5 de juliol, es farà des de Tarragona. Aquesta segona etapa, tal com s’ha presentat avui, tindrà 182,4 quilòmetres, passarà per diversos municipis tarragonins i acabarà a Barcelona. Viñuales va concloure que «serà una fita sense precedents que unirà esport, emoció i projecció internacional».
El recorregut definitiu es desvetllarà demà, però ja està decidit que el village del Tour s’ubicarà al Parc Francolí. Els ciclistes sortiran de la Rambla President Lluís Companys fins al Balcó del Mediterrani. Baixaran per la Rambla Nova fins a arribar al carrer Pau Casals, des d’on connectaran amb el carrer Maria Cristina i l’Avinguda Catalunya i d’allí aniran a la Via de l’Imperi per resseguir la Muralla. Abandonaran la ciutat per la Via Augusta, després de passar pel Circ i la plaça Unesco, ja que sortiran cap a Barcelona per la costa passant per Altafulla.