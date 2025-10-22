Societat
Baixen les persones que viuen al carrer a Tarragona a 84
Segons el recompte que es va fer ahir, fins a 32 persones han deixat de viure al carrer en els últims dos anys gràcies a la tasca de l’Ajuntament i de l’IMSST
El 6è Recompte de persones sense sostre dut a terme aquesta passada nit del 21 d’octubre a Tarragona ha detectat a 84 persones vivint al carrer. D’aquestes, 44 eren homes, 9 dones i de 13 no s'ha pogut identificar el sexe al qual pertanyen. La majoria estaven dormint a la Part Alta (32), seguida de la Part Baixa (28), Llevant (5) i Ponent (1). A banda, també s'han comptabilitzat 18 persones que aquesta passada nit dormien a l’alberg.
Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de l’any 2024, que es van comptabilitzar 91, però superior als anteriors quatre recomptes duts a terme, que van comptabilitzar 79 persones al 2023, 58 al 2021, 70 al 2019 i 47 al primer recompte dut a terme al 2017.
En el recompte d’aquest any, impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, han participat enguany 130 persones voluntàries, el que ha suposat un increment substancial respecte a les anteriors dues edicions en què el van efectuar una vuitantena de voluntaris i voluntàries.
L’acció va començar puntual a les 23 h i ha finalitzat a les 2h de la matinada, recorrent totes les zones de la ciutat entre equips de voluntaris, coordinadors, unitat de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Creu Roja.
Al recompte hi van participar la consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini; i la consellera de Protecció Civil Sonia Orts.
La consellera Orts ha expressat que «entenem aquest recompte com una eina clau per reforçar la planificació i la coordinació dels dispositius d’emergència social, especialment en episodis de risc com onades de fred, calor o altres situacions de vulnerabilitat. No és només una acció puntual, és una acció de ciutat» Orts ha conclòs dient «aquest dispositiu és també una mostra del compromís institucional amb la protecció de les persones. No podem parlar de seguretat si no garantim la dignitat i la vida de tothom».
32 persones ja no viuen al carrer
La consellera de Serveis Socials ha remarcat el fet que «tot i que la xifra resultant del recompte sigui elevada, cal recordar que des de 2023, 32 persones han deixat de viure al carrer a la ciutat de Tarragona gràcies a l’abordatge que està fent del fenomen del sensellarisme l’Ajuntament i l’IMSST».
I és que des del 2023 l’IMSST ha obert 6 pisos de transició per a persones sense sostre acollint un total de 18 persones (3 per a homes, 2 per a dones i 1 per a joves a diferents punts de la ciutat); i aquest mes d’octubre ha habilitat el nou equipament Domus Mar, amb cabuda per a 14 persones joves que formen part del Projecte Sostre 360.
A banda, Tarragona compta amb el Punt d’Atenció a Persones Sense Sostre que proporciona atenció social i derivació a recursos d’alimentació, higiene i pernocta a les persones que es troben en situació de carrer.
El Recompte ha estat possible gràcies a la implicació de Creu Roja, Formació i Treball, Joventut i Vida, Fundació Bona nit, La Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona.