Una voluntària del recompte dels sense llar a Tarragona: «No som conscients del que és viure al carrer»
Prop de 140 persones recorren la Part Alta, Part Baixa, els barris de Ponent i Llevant per trobar persones sense sostre
«No som conscients del que és viure al carrer, la gent sempre tendeix a jutjar-los», ha afirmat la María José Cubell. Ella és una de les 138 voluntàries que han participat en el sisè recompte de sense sostres que es fa a Tarragona. Els voluntaris, agrupats amb equips de tres o quatre persones, han recorregut la Part Alta i la Part Baixa mentre que els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja s'han desplegat per la zona Nord i de Llevant. La Guàrdia Urbana ho ha fet pels barris de Ponent. L'objectiu d'aquesta iniciativa és registrar on pernocten i altres paràmetres com si són homes o dones.
«Servirà per prendre decisions», ha assegurat la consellera de Serveis Socials. Cecilia Mangini. Els voluntaris s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament de Tarragona per començar a pentinar els carrers de la ciutat quan faltaven uns pocs minuts per a les onze de la nit. Amb el mapa a la mà, la Margarita, la María José, en Joan i l'Enzo han buscat pels carrers i places de la Part Alta si localitzaven persones que viuen al carrer. En Joan Boada, d'Altafulla, participa per segona vegada en aquest recompte i explica que ho vol seguir fent molts anys més. «És una experiència molt positiva, estàs amb gent amb inquietuds similars, és un dia a l'any que si pots donar un cop de mà, no costa res», ha expressat.
Després de més d'una hora caminant per la Part Alta, han trobat unes sis persones sense llar en punts ja habituals, com els porxos del carrer Merceria o del Consell Comarcal del Tarragonès. «Hem intentat no molestar, sent el menys invasiu possible, hem fet una vista ràpida per veure si era una dona o un home, si estan al ras o no o si estan acompanyats de mascotes», ha detallat el voluntari.
Les seves companyes, María José Cubel i Margarita Mardones, van compartir el recompte de fa dos anys i, des de llavors, no s'havien trobat més. En el cas de la Margarita és voluntària de Càritas i fa tres anys que participa en aquesta iniciativa. «L'experiència és molt bona i molt gratificant perquè estàs fent alguna cosa que ajuda a la societat i també impacta bastant perquè no sempre et trobes a aquella persona que ha begut, que és gran, sinó que, a vegades, trobes gent jove», ha asseverat.
En aquests tres anys, remarca, ha vist un perfil similar de persones sense sostre. «Vaig trobar gent que podien ser els meus fills, de 18 i 19 anys, gent molt jove, que no t'ho esperes, que no tenen el problema de la beguda o de la droga, sinó d'altres», ha assenyalat. Ella, que no treballa en l'àmbit social, considera que és molt important el paper dels voluntaris per millorar la societat. «És bastant emocionant veure que tanta gent s'implica i esperem que cada any siguem més», ha expressat.
Cubel va començar a fer de voluntària quan tenia 18 anys i amb 64 espera jubilar-se ben aviat per poder involucrar-se més. «Crec que és una gratificació molt gran, si deu vol quan em jubili, em vull dedicar a ajudar més perquè m'omple», ha dit. A més, lamenta els estigmes que pateixen les persones que viuen el carrer i assegura que qualsevol persona amb unes circumstàncies similars hi podrien acabar. «Qualsevol persona que veus al carrer demanant, la gent sempre tendeix a jutjar-los i no sabem quina vida o que els ha portat a estar aquí, no se'ls pot jutjar», ha demanat.
A l'espera de les dades finals, que es faran públiques aquest dimecres al matí, la voluntària espera que es disminueixi la xifra de l'any passat quan es van registrar una norantena de sense sostres. «Tinc els meus dubtes – que es redueixi la xifra-, ara la temperatura no és com altres anys, feia més fred, hi havia més gent tapada amb mantes», ha apuntat.
Agraïts per l'augment de voluntaris
Les conselleres de Serveis Socials i de Protecció Civil, Cecilia Mangini i Sonia Orts, respectivament, han celebrat l'augment del nombre de voluntaris, que han passat d'una vuitantena l'any passat a 138 enguany. «És tot un èxit», ha afirmat Orts, que també ha explicat que els agents de la Guàrdia Urbana han pentinat els barris de Ponent, els voluntaris de Protecció Civil s'han desplegat per la zona nord de la ciutat mentre que els de la Creu Roja pels barris de Llevant. «Aquest recompte és una eina clau per reforçar aquesta planificació i la coordinació dels dispositius d'emergència social, especialment, en episodis de risc com onades de fred, de calor o altres situacions de vulnerabilitat», ha remarcat la regidora.
«No és només una acció puntual, és una acció de ciutat i aquest dispositiu és també una mostra de compromís institucional amb la protecció de les persones», ha afegit Orts. Per la seva banda, Mangini ha explicat que els resultats del recompte serviran per «prendre decisions, per intentar superar aquesta situació». «El sensellarisme és un fenomen urbà que té múltiples causes, les crisis, el problema de l'habitatge, les guerres, les persones refugiades», ha comentat l'edil, que ha subratllat que pràcticament cap ciutat europea «s'escapa» d'aquesta problemàtica social.
Alhora, Orts ha explicat que Tarragona té un bon clima, fet que provoca que sigui un reclam per als sense sostre. «Les platges i l'estructura de la ciutat, atrauen les persones sense llar perquè no aniran a una ciutat que no estigui ben comunicada o tingui un clima més fred», ha indicat. El recompte s'ha previst que s'acabi al voltant de les dues de la matinada. Aquest compta amb la coordinació d'un grup motor format per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Fundació Bonanit, Associació Joventut i Vida, Formació i Treball, Càtedra d'Habitatge de la URV, SMHAUSA, Creu Roja, Protecció Civil i Guàrdia Urbana.