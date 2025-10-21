Viral
Dos superiots de luxe del fundador de WhatsApp atraquen al port de Tarragona
Aquests iots, valorats en 300 milions de dòlars, disposen de gimnàs, spa, jacuzzi, cine i, fins i tot, un heliport
Dos dels iots de luxe del cofundador de WhatsApp, Jan Koum, s’han trobat aquests dies amarrats al port de Tarragona. Les embarcacions, valorades conjuntament en més de 300 milions de dòlars, han despertat la curiositat de veïns i turistes que han passejat aquests dies pel Moll de Costa i el Moll de Lleida.
La presència de grans embarcacions privades en ports catalans s’ha tornat habitual, encara que poques arriben al nivell de luxe i dimensions d’aquestes. Koum, empresari ucraïnès-nord-americà, és un apassionat del mar i ha invertit part de la seva fortuna en una exclusiva flota de iots que ara s'han pogut veure a la Costa Daurada.
El primer en arribar va ser el Moonrise, una embarcació de gairebé 100 metres d’eslora fabricada el 2020 per la drassana holandesa Feadship. Considerat un dels superiots més grans mai construïts per la firma, destaca pel seu disseny modern, interiors amplis i serveis d’alta gamma, com spa, gimnàs, jacuzzi, cine i, fins i tot, un heliport.
L’acompanya el Mogambo, un iot de 73 metres construït per Nobiskrug a Alemanya el 2012. Encara que de menors dimensions, també ofereix comoditats de primer nivell, incloent zones de benestar, cine a bord i espais per a esports aquàtics. El seu valor estimat s’apropa als 75 milions de dòlars, i el seu manteniment anual es calcula en diversos milions més.
Ambdues embarcacions naveguen sota la bandera de les Illes Caiman i han recorregut diferents punts del Mediterrani abans d’atracar a Tarragona. En mesos recents, el Moonrise ha estat vist en ports com Gibraltar o Eivissa. El Mogambo, per la seva part, va arribar al port tarragoní a principis d’octubre.