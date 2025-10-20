Política
El PP denuncia les “polítiques turismofòbiques” del Govern d’Illa
La presidenta Maria Mercè Martorell argumenta que la taxa turística provoca inseguretat jurídica i afecta negativament les reserves pel 2026
La presidenta del Partit Popular de Tarragona, Maria Mercè Martorell, acompanyada del diputat al Parlament Pere Lluís Huguet, ha denunciat aquest dilluns les “polítiques turismofòbiques” del Govern de Salvador Illa. Els populars han criticat especialment l’increment de la taxa turística, que, segons Martorell, “provoca inseguretat jurídica en el sector i afecta negativament les reserves de cara a la temporada 2026”.
En una roda de premsa celebrada a la seu del partit, Martorell ha demanat acabar definitivament amb la taxa turística i ha qualificat d’“incoherent” la gestió del Govern: “Van posposar l’entrada en vigor de l’increment abans de l’estiu i ara, a l’octubre, quan s’havia d’aplicar, l’han tornat a suspendre. És una barbaritat augmentar la taxa coincidint amb l’inici de la temporada baixa. Seria un perjudici enorme per al sector”, ha advertit.
Per la seva banda, el diputat Huguet ha posat èmfasi en la “debilitat” del Govern per dependre dels vots dels Comuns, un partit que “no té representació al Parlament per la província de Tarragona”. En paraules seves, “Illa és esclau dels pactes amb els turismofòbics. No tenen cap projecte i només perjudiquen el desenvolupament econòmic que genera el turisme a la nostra província. L’increment que proposen situaria la taxa entre les deu més altes del món”, ha lamentat.
A més, els populars han criticat la inacció del Govern en relació amb el projecte del Hard Rock. Huguet ha exigit el compliment de la resolució aprovada al Parlament a instàncies del PP per tal que s’aprovi definitivament el Pla Director Urbanístic (PDU) i es pugui avançar en la construcció del complex d’oci. “El Parlament ja s’ha pronunciat a favor d’un projecte que aportarà inversió i llocs de treball. És inadmissible que el Govern de tothom no pensi en tothom, sinó només en els seus pactes polítics”, ha conclòs.