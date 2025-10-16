Comerç
Obre una botiga de moda esportiva al nou centre comercial de Tarragona
El centre comercial, inaugurat al juliol, està ubicat al costat del barri de Campclar, amb accés des de l'N-340
La reconeguda marca espanyola de roba i calçat esportiu, Joma, va inaugurar dimarts passat la seva primera botiga oficial a Tarragona. El nou establiment es troba al centre comercial Family Parc, ubicat al costat de la N-340 a l’altura del barri de Campclar. Amb aquesta obertura, la firma continua la seva expansió a Catalunya, on fins ara només comptava amb botigues físiques a Terrassa i Viladecans.
La nova botiga de Joma a Tarragona se suma a la creixent oferta del Family Parc, un complex comercial que ha anat incorporant marques des de la seva obertura, com el supermercat Family Cash o el gimnàs Fitness Park. L’arribada de Joma reforça l’aposta per l’esport en aquesta zona, ja que la botiga oferirà productes per a més de quinze disciplines, entre elles futbol sala, tenis, handbol, voleibol o pàdel.
Tarragona
Un gran supermercat obrirà al centre de Tarragona: tindrà pàrquing i 1.300 m2
Daniel Cabezas Ramírez
El local ofereix una àmplia gamma de productes oficials de la marca, des de sabatilles tècniques fins a samarretes, accessoris i equipacions completes. Joma, amb seu a Toledo i més de 130 botigues a tot el món, reforça així la seva presència a la Costa Daurada, on ja comptava amb distribuïdors, però no amb una botiga pròpia.
Joma, que enguany celebra el seu 60 aniversari, ha guanyat notorietat en els darrers anys gràcies a la seva presència en competicions internacionals i la seva col·laboració amb esportistes professionals. Amb aquesta nova botiga a Tarragona, la marca busca consolidar el seu vincle amb una zona on compta amb nombrosos seguidors i practicants de diferents disciplines esportives.