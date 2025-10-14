Patrimoni
Patrimoni encarrega un estudi per conèixer l'estat de conservació de la creu de Sant Antoni
Els treballs duraran un mes aproximadament
A partir de demà dimecres 15 d’octubre i durant un mes aproximadament, es durà a terme l’estudi analític de la creu de terme de Sant Antoni, ubicada al passeig de Sant Antoni davant l’edifici de la Diputació de Tarragona. Aquests treballs, que s’han encarregat des de la conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament, serviran per conèixer l’estat de conservació de l’element i en base a les dades obtingudes, valorar la seva restauració i actuacions de manteniment. Els treballs no tindran un cost superior a 1.000€.
Aquest monument, declarat BCIN, té una gran importància historicoartística ja que és una obra única a la ciutat, per les característiques i per la seva funció. Les creus de terme servien per fer parada les comitives de la ciutat quan es dirigien al límit municipal per rebre els reis, prínceps i prelats que venien de Barcelona.
La creu de Sant Antoni és del segle XVII, realitzada el 1604, en substitució d’una anterior. L’actual és d’estil barroc de 9 metres d’alçada i està tallada amb pedra calcària del país. La base i la columna presenten decoracions i el capitell està decorat amb les figures de Santa Tecla, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Fructuós, Santa Llúcia, Sant Magí i Sant Pere i Sant Pau. Al capdamunt hi ha la figura del Sant Crist i de la Verge Maria.