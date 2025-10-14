Societat
Mercaderies denuncia que el Ministeri «obstrueix» la investigació de l'AN sobre el tercer carril
La plataforma, que va presentar dos contenciosos, diu que Transports s'ha negat a donar informació durant 11 mesos
La Plataforma de Mercaderies per l'Interior ha denunciat que el Ministeri de Transports i Adif «obstrueixen» la investigació de l'Audiència Nacional (AN), ja que durant 11 mesos «s'han negat» a facilitar la informació requerida pel jutge. L'entitat va interposar dos recursos contenciosos administratius davant l'AN contra el projecte del tercer carril del corredor mediterrani en el tram Vila-seca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal.
Segons els membres de la plataforma, en l'última resolució judicial, el magistrat «amenaça» el funcionari o responsable polític que està «obstaculitzant» aquesta informació, que pot acabar amb una sanció de fins a 1.200 euros i a Fiscalia. A més, continuen demanant que s'aturi la seva construcció.