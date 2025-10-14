Diari Més
Mercaderies denuncia que el Ministeri «obstrueix» la investigació de l'AN sobre el tercer carril

La plataforma, que va presentar dos contenciosos, diu que Transports s'ha negat a donar informació durant 11 mesos

Membres de la Plataforma de Mercaderies per l'Interior en la roda de premsa.

La Plataforma de Mercaderies per l'Interior ha denunciat que el Ministeri de Transports i Adif «obstrueixen» la investigació de l'Audiència Nacional (AN), ja que durant 11 mesos «s'han negat» a facilitar la informació requerida pel jutge. L'entitat va interposar dos recursos contenciosos administratius davant l'AN contra el projecte del tercer carril del corredor mediterrani en el tram Vila-seca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i Castellbisbal. 

Segons els membres de la plataforma, en l'última resolució judicial, el magistrat «amenaça» el funcionari o responsable polític que està «obstaculitzant» aquesta informació, que pot acabar amb una sanció de fins a 1.200 euros i a Fiscalia. A més, continuen demanant que s'aturi la seva construcció.

