Salut
L’Hospital Joan XXIII incorpora una IA pel seguiment de pacients amb insuficiència cardíaca
El sistema LOLA permet fer un control personalitzat i continuat reduint la necessitat d’atenció hospitalària presencial
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha incorporat una nova eina d’intel·ligència artificial conversacional anomenada LOLA, dissenyada per fer un seguiment personalitzat dels pacients amb insuficiència cardíaca. La tecnologia, desenvolupada per la startup espanyola Tucuvi, permet monitorar de forma remota i continuada l’estat de salut dels pacients, reduint així la necessitat de visites presencials a l’hospital.
LOLA realitza contactes telefònics periòdics amb els pacients, amb la freqüència que estableix l’equip clínic, per preguntar sobre símptomes i signes d’alerta relacionats amb la seva malaltia. En cas de detectar senyals de descompensació, el sistema genera alertes automàtiques que s’organitzen a la plataforma Tucuvi Health Manager. Aquestes alertes són revisades diàriament per l’equip d’infermeria, que pot contactar immediatament amb el pacient si cal i establir un pla d’actuació individualitzat conjuntament amb l’equip mèdic de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, format per Isabel Serrano, Judit Rodríguez i Germán Cediel.
El cardiòleg Germán Cediel explica que “l’objectiu és detectar precoçment canvis en l’estat clínic del pacient o senyals de descompensació que permetin ajustar el tractament i evitar ingressos hospitalaris o visites a Urgències”.
Amb aquest sistema, l’hospital busca millorar el control i la qualitat de vida dels pacients, alhora que optimitza els recursos sanitaris. LOLA actua com una eina complementària a l’assistència habitual, que continua sent la base del seguiment mèdic.
Actualment, la implementació del sistema es troba en fase d’avaluació, però segons Cediel, “LOLA pot esdevenir un instrument molt útil per a la detecció precoç de descompensacions, el suport als pacients amb alt risc i l’eficiència del sistema sanitari”.