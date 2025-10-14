Mobilitat
L’EMT activa serveis mínims per la vaga estatal en solidaritat amb Palestina
Els horaris s’ajustaran a les freqüències de dissabte, amb reforços i línies addicionals per garantir la mobilitat a Tarragona
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) aplicarà serveis mínims del 66% aquest dimecres, 15 d’octubre, arran de la vaga de l’àmbit estatal convocada en solidaritat amb Palestina. La mesura es du a terme d’acord amb el decret establert pel Govern de la Generalitat.
Durant tota la jornada, els horaris s’ajustaran a les freqüències habituals de dissabte, amb algunes modificacions per garantir el servei a tota la ciutat. En concret, s’afegiran les línies 30, 41 i 42, que habitualment no operen en dissabte, i s’incorporaran autobusos de reforç a les línies 5, 6, 54 i 85.
L’EMT recomana als usuaris consultar els horaris actualitzats al web oficial www.emtanemambtu.cat o a l’app EMT Tarragona per planificar els seus desplaçaments.
A més, l’empresa recorda que disposa d’un servei d’SMS per informar d’incidències a la xarxa. Les persones interessades poden donar-s’hi d’alta enviant un correu a altaserveisms@emt.tarragona.cat, indicant el nom i cognoms, el número de telèfon mòbil i les línies d’ús més freqüent.
Amb aquesta organització especial, l’EMT pretén minimitzar les afectacions a la mobilitat urbana durant la jornada de vaga i garantir, en la mesura del possible, el desplaçament dels tarragonins.