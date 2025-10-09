Societat
Una recreació i una exposició recordaran la primera visita del rei Alfons XIII al Port
Aquesta activitat s’emmarca dins del programa de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900
El Moll de Costa de Port Tarragona viurà un viatge en el temps fins al 1904 aquest dissabte, 11 d’octubre. Les Escales Reials i l’entorn dels Tinglados i Refugis seran l’escenari de la recreació històrica de la primera visita del rei Alfons XIII al Port de Tarragona en la qual va presidir l'acte de col·locació de la primera pedra de les obres de prolongació del dic de Llevant. Aquesta activitat s’emmarca dins de la programa de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, que enguany han fixat com a temàtica la primera visita del monarca a Catalunya.
Per aprofundir en aquest esdeveniment històric i la situació que vivia la ciutat i el territori a principis del segle XX, el col·lectiu promotor de Els Pallaresos 1900 ha organitzat l’exposició Una visita reial, que s’inaugurarà dissabte 11 al migdia, després de la recreació, al Refugi 1 i que es podrà veure fins al 2 de novembre.
Tarragonès
Els Pallaresos reviurà la visita històrica d’Alfons XIII
Redacció
L’activitat començarà a les 12.30 hores del matí del dissabte, 11 d’octubre, quan el personatge que interpretarà el rei Alfons XIII recrearà l’arribada del monarca al Port a bord d’un vaixell fins a les Escales Reials, tal com les fotografies i altres documents històrics de l’època ho testimonien. Allí l’esperaran una seixantena de persones vestides de l’època, que li donaran la benvinguda a la ciutat i al port. A totes elles, cal sumar-hi la presència de les autoritats locals, tal com va succeir al 1904. Així doncs, la recreació comptarà també amb la participació de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà i altres autoritats. Després de reviure l’arribada d’Alfons XIII, tota la comitiva es dirigirà al Refugi 1 del Moll de Costa, on s’inaugurarà l’exposició.
Context històric
La primera visita d’Alfons XIII al Port de Tarragona i a la ciutat es dugué a terme els dies 13 i 14 d’abril de 1904, en el marc del seu primer viatge a Catalunya. El monarca va fer un tour que el dugué també a Figueres, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Montserrat, Lleida, Reus, Terrassa, Sabadell, Manresa, Mataró i Vilafranca del Penedès. L’objectiu del viatge era reconciliar Catalunya amb l’Estat i la monarquia i fer créixer el sentiment monàrquic, en un context on el catalanisme polític tenia gran protagonisme i les aspiracions centralistes de Madrid també. Alfons XIII va arribar al Port a bord del iot reial Giralda i va ser rebut amb grans honors.
Les Escales Reials i el Moll de Costa estaven plens a vessar, tal com testimonien les imatges de l’època i també els carrers i places de la ciutat per on va passar la comitiva reial. Durant la visita, va recórrer els principals carrers de la ciutat, va passar per la Catedral, va fer la visita institucional a l’Ajuntament i va poder conèixer la fàbrica de la Chartreuse i els magatzems de vi de De Muller. Així mateix, al Port va presidir l’acte de col·locació de la primera pedra de la prolongació del dic de Llevant i posteriorment es va celebrar un gran banquet.