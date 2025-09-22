Societat
Els Pallaresos reviurà la visita històrica d’Alfons XIII
Les Jornades Modernistes se celebraran del 4 d’octubre al 9 de novembre
La cinquena edició de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona–Els Pallaresos 1900 tindrà enguany un protagonista molt especial: la vinguda del rei Alfons XIII. El programa, que s’allargarà durant el mes d’octubre i culminarà el segon cap de setmana de novembre, vol commemorar la visita històrica que el monarca va fer a Tarragona l’any 1904. Als Pallaresos s’hi ha previst una rebuda solemne a la Casa Bofarull, amb un besamans amb invitació prèvia i diferents actes que recordaran l’ambient de l’època.
L’alcalde, Jordi Sans, va destacar a la presentació que les Jornades representen «un gran esforç per a un poble petit com el nostre, però possibles gràcies a la implicació de la població i les entitats». També va subratllar que Els Pallaresos són un «referent modernista a Catalunya i fins i tot a Espanya». El director, Elies Torres, va remarcar que l’edició, dedicada a l’any 1904, «ve farcida de novetats» i que per primera vegada s’amplia fins a Tarragona. Entre les novetats hi ha l’homenatge al cuiner Ramon Rabasó i la recreació de l’arribada reial al Port, l’11 d’octubre, amb més de 50 recreadors.
El programa inclou conferències, tallers, oficis antics i una exhibició castellera «a l’antiga». A més, es presentarà Lo Traguet, la beguda oficial de les Jornades, i es recordarà el llançament de la Chartreuse de 1904. La festa comptarà amb tallers gastronòmics i activitats didàctiques que ompliran els carrers els dies 8 i 9 de novembre, dissabte i diumenge.
També es mantenen actes tradicionals, com el ball a la plaça de l’Era i la Trobada de Puntaires, i s’estrena un nou espai a les golfes de Casa Bofarull, remodelades per ser llogades per esdeveniments.