Viral
La primera gasolina 100% renovable a escala industrial es fabrica a Tarragona
El combustible es pot utilitzar en qualsevol vehicle de gasolina, sense modificar el cotxe ni les infraestructures de provisió
Repsol ha aconseguit produir per primera vegada una gasolina completament renovable a escala industrial. Nexa 95 és un combustible de 95 octans i Repsol apunta que el seu ús redueix més d'un 70% les emissions netes de CO2, respecte a la gasolina convencional. La nova gasolina es fabrica al complex industrial de Tarragona amb un procés propi desenvolupat per científics del grup en col·laboració amb Honeywell.
El combustible es pot utilitzar en qualsevol vehicle de gasolina, sense modificar el cotxe ni les infraestructures de provisió. Nexa 95 ja es comercialitza en vint estacions de Catalunya i Madrid i estarà disponible en deu estacions de servei més abans de finals d’any, en ciutats com Tarragona, Saragossa, València i Bilbao.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja de meravella i pocs coneixen
Daniel Cabezas Ramírez
Repsol defensa que la fita de produir una gasolina 100% renovable a escala industrial «demostra que els combustibles líquids renovables són una opció real per a reduir les emissions del transport» i el grup reclama que «revisi la prohibició del motor de combustió el 2035».
La companyia defensa que, «per assolir els objectius climàtics marcats per Espanya i Europa» és «imprescindible reconèixer la contribució dels combustibles 100% renovables en la descarbonització del transport per carretera». En aquest sentit, sol·licita «establir objectius a llarg termini i oferir una fiscalitat avantatjosa» per a aquesta mena de combustibles.