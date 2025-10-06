Diari Més

La CUP diu que Plazas volarà via Tel-Aviv i que és «molt possible» que arribi demà a Barcelona

La portaveu retreu al PSC que de dia donin suport «simbòlicament» a Gaza i de nit «reprimeixin» manifestants

La portaveu nacional de la CUP, Su Moreno, en una atenció als mitjans aquest dilluns

ACN

La portaveu de la CUP Su Moreno ha explicat que la diputada de la formació al Parlament Pilar Castillejo i el membre de la direcció del partit Adrià Plazas volaran aquest migdia de Tel-Aviv a Atenes i, en principi, agafaran un vol cap a Madrid. «És molt possible que l'arribada a Barcelona acabi sent demà, on convocarem una rebuda per rebre'ls com cal», ha afegit en declaracions als mitjans. 

Moreno ha criticat el PSC per donar de dia suport «simbòlicament» a Gaza i, en canvi, «reprimir» manifestants a la nit. En aquest sentit, ha demanat al Govern que deixi de «bloquejar» les manifestacions i ha avançat que li demanaran explicacions a través del Parlament per la «repressió».

