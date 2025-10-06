Flotilla
La CUP diu que Plazas volarà via Tel-Aviv i que és «molt possible» que arribi demà a Barcelona
La portaveu retreu al PSC que de dia donin suport «simbòlicament» a Gaza i de nit «reprimeixin» manifestants
La portaveu de la CUP Su Moreno ha explicat que la diputada de la formació al Parlament Pilar Castillejo i el membre de la direcció del partit Adrià Plazas volaran aquest migdia de Tel-Aviv a Atenes i, en principi, agafaran un vol cap a Madrid. «És molt possible que l'arribada a Barcelona acabi sent demà, on convocarem una rebuda per rebre'ls com cal», ha afegit en declaracions als mitjans.
Moreno ha criticat el PSC per donar de dia suport «simbòlicament» a Gaza i, en canvi, «reprimir» manifestants a la nit. En aquest sentit, ha demanat al Govern que deixi de «bloquejar» les manifestacions i ha avançat que li demanaran explicacions a través del Parlament per la «repressió».