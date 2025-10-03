Judicial
Mercats presenta una denuncia a la Fiscalia per un desfalc de 36.000 euros
El desquadrament dels estats comptables de l’empresa va ser detectat el passat mes d’abril per una empresa auditora
Mercats de Tarragona ha informat que aquest divendres ha interposat la denúncia a Fiscalia en relació al desquadrament dels estats comptables de l’empresa que va ser detectat el passat mes d’abril. Tal i com es va comunicar llavors, aquest desquadrament és fruit de dues presumptes actuacions irregulars realitzades per part de l'àrea de comptabilitat d'Espimsa entre els anys 2014 i 2018. La presentació d’aquesta denúncia ja estava contemplada i s’ha dut a terme un cop recollits els informes pertinents.
La denuncia va dirigida a l’excap de comptabilitat i l’exgerent davant la Fiscalia per un desquadrament d’uns 36.000 euros en els estats comptables de l’empresa per dos fets ocorreguts els anys 2014 i 2018, encara sota el nom d’Espimsa.
Tarragona
Mercats denunciarà l’excap de comptabilitat i l’exgerent per un desfalc de 36.000 euros
Carlos Domènech Goñi
L’empresa municipal va traslladar els fets a la Unitat de Control d’Empreses de l’Ajuntament de Tarragona qui, conjuntament amb el servei de compliance, van instar a acomiadar la persona responsable de l’àrea de comptabilitat i a denunciar-lo davant fiscalia.
Els treballs d'una empresa auditora van detectar les presumptes irregularitats en realitzar tasques de verificació d’arqueig de caixa. Tot seguit, es va informar al consistori i es va instar a acomiadar el ja excap de comptabilitat, que finalment va presentar la baixa voluntària. Les irregularitats fan referència: una de l’any 2014 i una de l’any 2018, ambdues relacionades amb diners en efectiu que hi havia a la caixa.