Mercats denunciarà l’excap de comptabilitat i l’exgerent per un desfalc de 36.000 euros

Tarragona

Mercats de Tarragona denunciarà l’excap de comptabilitat i l’exgerent Isidre Prunor davant la Fiscalia per un desquadrament d’uns 36.000 euros en els estats comptables de l’empresa per dos fets ocorreguts els anys 2014 i 2018, encara sota el nom d’Espimsa.

L’empresa municipal va traslladar els fets a la Unitat de Control d’Empreses de l’Ajuntament de Tarragona qui, conjuntament amb el servei de compliance, van instar a acomiadar la persona responsable de l’àrea de comptabilitat i a denunciar-lo davant fiscalia. Ell nega rotundament haver-se quedat amb els diners i en declaracions a Diari Més assegura que «jo vaig detectar aquest desfalc l’any 2014 i el vaig comunicar a l’exgerent, Isidre Prunor, però no va voler fer-ne res».

Segons un comunicat de Mercats enviat ahir al vespre, els treballs de l’empresa auditora actual van detectar aquestes presumptes irregularitats en realitzar tasques de verificació d’arqueig de caixa. Tot seguit, es va informar al consistori i es va instar a acomiadar el ja excap de comptabilitat, que finalment va presentar la baixa voluntària. A més, fonts coneixedores del cas asseguren que l’exgerent també serà denunciat.

«Jo no he robat mai ni un duro d’aquesta empresa. L’any 2014, quan vaig fer l’arqueig de caixa, ja vaig detectar que hi faltaven diners. Ho vaig comunicar al gerent d’aleshores, Isidre Prunor, però ell no em va donar cap solució. Em va dir que continués amb les meves tasques», assevera el que va ser responsable de comptabilitat. Preguntat sobre per què no va elevar aquests fets a l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, manifesta que «no tenia contactes per a fer-ho»,

L’actual empresa auditora de Mercats ha detectat dues irregularitats: una de l’any 2014 i una de l’any 2018, ambdues relacionades amb diners en efectiu que hi havia a la caixa.

Falsejar l’arqueig de caixa

La presidenta de Mercats i consellera de Comerç, Montse Adan, lamenta que el «nom de l’empresa de Mercats es torni a embrutar». Adan assegura que «el desfalc no s’ha trobat abans perquè algunes empreses auditores no feien arqueig de caixa», però també perquè «hi ha anys on tenim indicis que l’arqueig de caixa s’ha falsejat». «La nostra voluntat és de transparència, per això nosaltres ho denunciarem en les pròximes setmanes», afegeix.

Pagaments en efectiu

Segons relata l’excap de comptabilitat, «en aquells temps tothom tenia accés a la caixa». L’any 2014 manifesta que «vaig comprovar els comptes de la caixa» i que «hi faltaven més de 20.000 euros». Aquests diners provindrien del pagament del Gremi de Firaires per la Fira d’Abril, que «sempre es feia en efectiu». «Tinc sospites de qui podria haver estat qui els va robar, però no proves», subratlla.

L’any 2019, amb l’entrada de Dani Milà com a gerent, el ja excap de comptes va voler comunicar el desfalc, però «tot just va sortir el cas de les targetes de l’exgerent, i vaig creure que no era convenient». Finalment, assegura que, com enguany es jubila, «no volia passar-li el mort al nou de comptabilitat, així que el 4 de març vaig explicar aquests fets». Adan, en canvi, diu que «els fets es van conèixer a través de l’empresa auditora». Dies més tard l’excap de comptabilitat va plegar.