Municipal
L'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat arriben a un acord per l'EOI
L’administració catalana abonarà 5,98 milions d’euros al consistori tarragoní per la cancel·lació dels drets de superfície
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona posaran punt i final al litigi sobre els terrenys de l’antiga fàbrica de licors de la Chartreuse, una part dels quals acullen els serveis de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la ciutat. Així s’exposa en un acord signat per les dues parts en el qual «manifesten la seva voluntat de solucionar definitivament les controvèrsies» i es «comprometen a sol·licitar de manera immediata la finalització dels processos judicials» que tenien oberts des de l’any 2024.
Segons el text de l’acord, el Govern català abonarà 5.988.295,28 euros al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (empresa pública participada al 100% per l’ajuntament tarragoní) en concepte de cancel·lació dels drets de superfície. D’aquesta manera, l’edifici deixarà d’estar en règim de lloguer per passar a formar part del patrimoni immobiliari en règim de propietat de l’administració catalana. La quantitat pactada permet resoldre les diferències en el càlcul de la cancel·lació, que havien derivat en litigis judicials entre les dues institucions, ja que se situa en un punt intermedi entre les dues postures.
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha agraït la predisposició de l’Ajuntament per fer possible l’acord i ha situat el diàleg com la millor eina per donar resposta a les necessitats del país. «No hi ha d’haver conflictes entre administracions. Hem de donar exemple i intentar arribar a acords», ha subratllat. Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «des del govern municipal, hem treballat sempre des de la lleialtat institucional, demostrant que funciona. Ara, per fi, hem trobat una solució intermèdia molt satisfactòria. I ha afegit que «amb aquest acord s'ha fet justícia». Viñuales també ha volgut explicar que aquest ingrés «revertirà sobre la ciutat, en habitatge públic, de qualitat i assequible».
Fi als processos judicial
El 9 de novembre de 2010 es van formalitzar el dret de superfície sobre les finques de l’antiga Chartreuse titularitat de la Generalitat de Catalunya, a favor de l’Ajuntament de Tarragona. Aquest acord tenia una durada de 33 anys, però a partir del vuitè any a comptar des de l’entrega de l’equipament, la Generalitat podia abonar el cost de la construcció i cancel·lar el dret a superfície. El 16 de desembre de 2013, la Generalitat de Catalunya i el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA van formalitzar un contracte d’arrendament.
Al setembre del 2021, la Generalitat va comunicar SMHAUSA la seva intenció de cancel·lar el dret de superfície així com el contracte d’arrendament. Però les dues administracions no es van posar d’acord amb l’import. Davant d’aquesta situació, el 30 de maig de 2024 el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA va interposar una demanda contra la Generalitat de Catalunya i per la seva banda, l’administració catalana també en va interposar una altra contra l’Ajuntament i SMHAUSA el dia 1 d’octubre 2024.
Ara, amb l’acord, les dues administracions posen fi a aquests processos judicials i garanteixen una solució estable i definitiva.