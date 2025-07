Govern i Ajuntament arribaran a un acord extrajudicial per saldar el deute de la Generalitat per l’EOI

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya està ultimant un acord extrajudicial amb l’Ajuntament de Tarragona per saldar el seu deute pel trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) a l’antiga fàbrica de Chartreuse. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’administració catalana podria abonar entre cinc i sis milions d’euros, un import que s’ha estat negociant durant els darrers mesos i es preveu que es concreti en les pròximes setmanes.

No ha estat fàcil, ja que existien grans discrepàncies respecte a quin havia de ser l’import final. Les diferències es basaven, principalment, en els interessos lligats al préstec que va haver de sol·licitar el consistori tarragoní per finançar les obres de l’EOI fa poc més d’una dècada. La intervenció anava a càrrec de la Generalitat, però l’Ajuntament va avançar els diners per fer possible la remodelació de la Chartreuse, que va suposar una inversió propera als set milions d’euros.

A canvi, l’organisme autonòmic cedia els drets d’aquesta finca a l’administració local —que va assignar-los al Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA)— i es comprometia a pagar un arrendament durant 33 anys, fins al 2034, per retornar els diners que va sufragar el consistori. L’acord signat contemplava que, a partir del vuitè any, el Govern podia abonar el cost total de les obres, descomptant el lloguer ja pagat, i tornar a ser el propietari de l’immoble.

El 29 de setembre del 2021, la Direcció General de Patrimoni va comunicar a SMHAUSA que procediria a saldar el deute que tenia pendent per «cancel·lar els drets reals de superfície». Arran d’això, van néixer les diferències amb l’Ajuntament, que considerava que l’import a liquidar per part de l’ens supramunicipal havia de ser més alt. A més, en aquell moment, la Generalitat va deixar de pagar el lloguer de l’edifici on s’ubica Escola Oficial d’Idiomes.

Per aquest motiu, el 30 de maig del 2024, el consistori va portar l’administració catalana als jutjats per reclamar-li més d’1,2 milions d’euros en concepte de «rendes de lloguer» i «interessos de demora meritats». En aquest sentit, al·legaven que el Govern no havia procedit a la «liquidació pactada» i, per tant, considerava «vigent» el contracte d’arrendament.

L’1 d’octubre, va ser la Generalitat qui va demandar SMHAUSA i va sol·licitar l’«extinció» de la cessió del dret de superfície la Chartreuse a favor del consistori tarragoní. Vuit mesos abans, el Govern ja havia consignat més de 6,7 milions d’euros a favor del Servei Municipal de l’Habitatge per anul·lar el deute pendent per les obres de l’EOI.

Buscar l’entesa

En els darrers mesos, l’Ajuntament i la Generalitat han estat negociant per trobar una entesa que s’acabarà materialitzant en un acord extrajudicial. «Tenim ja diverses propostes sobre la taula i tot va en la bona direcció», assegura el president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre. Ara, l’organisme municipal està a l’espera que el Govern doni llum verda a l’import definitiu, que estaria entre els cinc i els sis milions d’euros.

La idea és que aquest capital es destini a habitatge social, explica el conseller tarragoní, qui assenyala que «és una decisió que s’ha pres dialogant amb altres partits», tot i que «ja era una voluntat del govern municipal».

Aquests diners se sumaran a la partida de dos milions d’euros prevista en els pressupostos del 2025, fruit del pacte entre l’executiu socialista i el grup d’En Comú Podem, per a l’adquisició de pisos de lloguer assequible. Segons l’acord, també hi ha uns set milions compromesos per a construir un bloc de 40 habitatges en un solar a l’Arrabassada.