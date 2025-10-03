Política
En Comú Podem celebra que es destinin gairebé 17 MEUR a habitatge públic a Tarragona
La formació ha estat clau per garantir que els 5,9 milions d'euros de l'acord amb la Generalitat per l'EOI vagin íntegrament a ampliar el parc d'habitatge assequible
En Comú Podem ha celebrat que Tarragona destinarà una xifra històrica de gairebé 17 milions d’euros a polítiques d’habitatge públic, en una acció en que asseguren que el seu grup municipal ha estat decisiu. D'aquests 17 MEUR, 5,9 milions correspondran a l’acord entre la Generalitat i l’Ajuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes. La resta es van pactar en el pressupost per a construcció i compra d'habitatge.
Segons explica la formació, el punt clau que ha permès assegurar aquesta inversió es va gestar abans de l'estiu. L’acord que avui s’ha confirmat va ser aprovat al Consell d’Administració de SMHAUSA, on el grup d’En Comú Podem va condicionar el seu suport a que els 5,9 milions d’euros es destinessin íntegrament a habitatge assequible. Aquesta exigència, liderada pel portaveu Jordi Collado i negociada amb el president de l'empresa municipal, Nacho Garcia, ha estat decisiva per blindar els fons i garantir que es converteixin en solucions reals a la greu crisi habitacional que viu Tarragona.
«Continuem treballant amb fermesa per posar tots els recursos possibles al servei de la gent», ha declarat Jordi Collado. «Les polítiques d’habitatge són el pal de paller de la nostra activitat municipal i el motor de transformació per garantir que Tarragona sigui una ciutat on tothom pugui viure amb dignitat. Aquest acord històric demostra que, quan hi ha voluntat política, es poden aconseguir canvis reals».
Aquesta inversió rècord asseguren que és el resultat directe de l’estratègia impulsada per En Comú Podem des de l'oposició, situant l’habitatge com la màxima prioritat del mandat. Gràcies a aquesta visió, la ciutat passarà d’un parc públic de només 50 pisos a l'inici del mandat a un objectiu realista de més de 450 habitatges públics abans de les eleccions del 2027. Aquesta transformació suposa un salt endavant sense precedents per frenar l'especulació immobiliària i garantir el dret a l'habitatge.