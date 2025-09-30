Urbanisme
Comença l'enderroc d'una part de l'edifici del Club de Vela de Tarragona, afectat per la DANA de 2024
Està previst que les obres del futur equipament comencin a la tardor de 2026 en uns terrenys posteriors
La Generalitat de Catalunya ha iniciat aquest dimarts les obres d’enderroc d'una part de l’edifici del Club de Vela de Tarragona a la platja Llarga, que va resultar afectat durant la DANA que va tenir lloc la nit del 3 al 4 de novembre de 2024.
Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de 76.000 € i una durada estimada de dues setmanes, respon a la necessitat de garantir la seguretat de les persones i comporta l’enderroc d’un dels tres edificis que formen part del complex. L'edifici situat a l'extrem nord allotjava uns vestidors i magatzem de material nàutic. L’espai alliberat quedarà integrat dins del conjunt de les instal·lacions.
El Club de Vela continuarà obert en el transcurs de les obres, ja que l’actuació afecta únicament un lateral de les instal·lacions
amb accés independent. Malgrat que aquest estiu les activitats es van haver de suspendre per motius de seguretat, es reprendran un cop finalitzats els treballs. Fins a l’octubre de 2026, data de finalització de l’actual concessió, el Club continuarà funcionant amb normalitat, tot i les limitacions derivades de la pèrdua d’espai.
Aquest és un primer pas cap a la construcció d’un nou Club de Vela en la mateixa ubicació però amb una implantació endarrerida, atenent els informes que alerten de la regressió del front marítim derivada del canvi climàtic. Per aquest motiu, la Generalitat ha assignat al Club els terrenys situats a la part posterior, on s’està elaborant el projecte del nou edifici. La previsió és que les obres de construcció comencin a la tardor de 2026.
Obligats a canviar de lloc
Arran dels últims temporals que han afectat el Club de Vela de la platja Llarga, Costes els va demanar que, a llarg termini, era necessari la construcció d'un nou club. Tot i que fa més de 40 anys que estan a la platja Llarga, els terrenys són de la Generalitat.
La situació amb els temporals ha empitjorat en els últims anys fet que ha comportat que sigui necessària un reordenació de tota la zona. El setembre de 2022, les riuades van causar la destrucció d’un magatzem i danys a les embarcacions, valorats en uns 100.000 euros. Més enllà de la reconstrucció necessària de l’equipament, el club va experimentar dificultats financeres derivades de les indemnitzacions, «insuficients» segons el club, i la complexitat administrativa per obtenir permisos.