El Club de Vela de la platja Llarga de Tarragona, obligat a canviar de lloc

El Club de Vela de la platja Llarga està obligat a canviar de lloc en els pròxims anys. «A llarg termini, hem de fer un nou club. Costes ens ho demana, sobretot pels últims temporals que hem patit. Estem començant converses per veure la millor ubicació», explica Manuel Pérez, president del club, en declaracions al Diari Més.

Tot i que el projecte encara està a les beceroles, l’entitat mantindrà trobades amb l’Ajuntament i també amb la Generalitat. «Fa 40 anys que estem a la platja Llarga, però els terrenys no són nostres. Es farà una reordenació de tota la zona», indica Pérez.

La zona pertany a la Generalitat. Precisament ahir, l’autoritat autonòmica va licitar les obres d’enderroc de la part del club més afectada pels últims temporals de la Dana. «Esperem que es pugui fer quan abans millor. Instal·larem uns mòduls provisionals per a disposar de vestidors», diu el president. Tot i això, en ser la part lateral l’afectada, no perjudicarà l’activitat normal del club esportiu tarragoní. «Nosaltres seguirem amb els nostres campus i activitats», afirma Pérez. El club compta amb uns 300 socis i és l’única entitat esportiva d’aquesta mena a la ciutat.

La situació amb els temporals ha empitjorat en els últims anys. El setembre de 2022, les riuades van causar la destrucció d’un magatzem i danys a les embarcacions, valorats en uns 100.000 euros. Més enllà de la reconstrucció necessària de l’equipament, el club va experimentar dificultats financeres derivades de les indemnitzacions, «insuficients» segons el club, i la complexitat administrativa per obtenir permisos.

Reinserció de presos

La Generalitat es farà càrrec de les obres d’enderroc parcial al club, concretament el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, que durà interns per a treballar-hi. El pressupost de licitació del contracte és de 130.680 euros i inclou també els treballs d’enderroc d’edificis a Quatre Camins i a Brians 1. Es preveu una durada aproximada dels treballs de cinc mesos i estaran acabats, com a molt tard, el pròxim desembre.