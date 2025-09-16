Religió
Donen llum verda a la construcció d'un centre de culte islàmic a Bonavista
L'entitat que el promou voldria tancar l'espai actual i obrir-ne un de nou
La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat definitivament el pla especial del centre de culte que la Comunitat Islàmica de Bonavista vol construir al carrer Onze del barri tarragoní. La intenció de l'entitat seria tancar l'actual situat al carrer Cinc per obrir-ne un de nou, més ben condicionat.
El projecte preveu la construcció d'un edifici de dues plantes, amb una superfície d'entre 500 i 600 metres quadrats i una ocupació màxima de 288 persones. La voluntat és que hi hagi un espai dedicat al culte però també aules de formació. La iniciativa ja havia estat aprovada pel ple de l'Ajuntament de Tarragona aquest juny.
Tarragona
Carlos Domènech Goñi