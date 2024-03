Projecten la construcció d’un nou centre de culte islàmic a Bonavista

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Islàmica de Bonavista ha comprat el terreny per a construir un nou centre de culte al barri. Es tracta de l’edifici que anteriorment acollia l’escola d’adults, ubicat al número 39 del carrer Onze. Aquest divendres, es preveu que la Junta de Govern Local aprovi inicialment el pla especial per a la implantació del nou centre, que substituirà a l’actual, ubicat al número 40 del carrer Cinc.

El president de l’associació, Hamidane Ajroud, ha explicat a Diari Més que la construcció del nou espai és necessària perquè «el local actual se’ns ha quedat petit». De fet, es tracta d’una reclamació de la comunitat islàmica que ve de fa anys. «Ara mateix tenim uns baixos sense ventilació i és molt complicat fer-hi activitats», indica Ajroud sobre l’espai del carrer Cinc.

La comunitat islàmica no només utilitza aquest centre per a resar, sinó que també s’hi organitzen activitats per a la canalla, així com classes de castellà per a les dones. «Fa dos anys vam haver de suspendre les classes precisament perquè el local no complia amb la normativa», recalca.

Un edifici de dues plantes

El nou projecte consisteix a edificar el centre en un terreny ubicat al carrer Onze, concretament al número 39. En aquest espai s’hi troba un edifici de planta baixa on anteriorment hi havia l’escola d’adults. «Volem aixecar una planta per tenir un centre més gran, més bonic i que beneficiï a tot el barri, no només a la comunitat islàmica», defensa Ajroud.

L’objectiu és que la planta baixa serveixi per a fer-hi classes per a infants i dones, amb espais d’estudi, taules i cadires. La planta superior, en canvi, es dedicarà exclusivament al culte i serà un espai diàfan. «Necessitem un centre amb llum natural i finestres, que ara mateix no tenim», diu el president de l’associació.

Per altra banda, l’entitat està oberta a compartir el nou centre amb aquelles entitats socials del barri que ho necessitin. Un exemple és el menjador social de Joventut i Vida, ubicat justament al davant d’on es projecta la construcció. «Si ells van justos d’espais i a nosaltres ens en sobra, no tindrem cap problema en cedir-lo. Estem oberts a col·laborar amb tothom», afegeix Ajroud. En aquest sentit, subratlla que «per nosaltres és important portar-nos bé amb el barri, perquè som part del barri».

Un cop l’Ajuntament aprovi inicialment el Pla Especial per a la implantació del centre de culte, l’entitat reunirà els diners per a iniciar les obres. De fet, fa una dècada que la comunitat estava estalviant per a poder fer front a la compra del terreny.