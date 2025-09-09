Neteja
Sant Salvador demana a Salut que es desinfectin els contenidors soterrats
També reclamen a l'Ajuntament de Tarragona que es prenguin mesures urgents
L’AV de Sant Salvador ha demanat a l’Ajuntament de Tarragona i a Salut Pública que es «prenguin mesures urgents de neteja i desinfecció dels contenidors soterrats» del barri que es troben en mal estat, així com la «creació d’un protocol periòdic de manteniment i control sanitari per evitar la repetició d’aquesta situació». La presidenta de l’entitat, Sonia Alba Pavón Carcelén, va registrar una petició el passat 5 de setembre.
En els escrits, la presidenta manifesta que «l’estat dels contenidors es manté en aquestes condicions i no s’han fet desinfeccions periòdiques ni neteja a fons des de fa temps». En aquest sentit, recalca que aquesta situació «atempta contra la salubritat pública i el benestar veïnal, contravenint la normativa de gestió de residus i higiene urbana».
Urbaser els retirarà en sis mesos
La previsió és que la nova adjudicatària del contracte de la Neteja, Urbaser, retiri els contenidors soterrats de tota la ciutat en un termini de sis mesos. Així ho va anunciar l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, durant l’acte de signatura del contracte. Actualment queden 109 illes de contenidors soterrats per retirar, la majoria als barris.
Tarragona
Els contenidors soterrats de Tarragona desapareixeran en els pròxims sis mesos
John Bugarin