Neteja
Els contenidors soterrats de Tarragona desapareixeran en els pròxims sis mesos
Es van retirar més de 120 illes el 2020 i encara en queden 109 repartides per tota la ciutat
Els contenidors soterrats que queden a Tarragona tenen els dies comptats. L’alcalde, Rubén Viñuales, va anunciar ahir que la nova adjudicatària —Urbaser— eliminarà les 109 illes que hi ha repartides per la ciutat «en un termini màxim de sis mesos». Per tant, abans de l’estiu vinent, desapareixeran totes aquestes estructures metàl·liques instal·lades entre els anys 2006 i 2012 i que mai van tenir l’èxit que s’esperava.
Fa deu anys, el ple municipal de l’Ajuntament va aprovar una moció que demanava la retirada d’aquest tipus de contenidors. El 2020, es van suprimir 120 illes i, dos anys després, es va redactar el projecte executiu per substituir els dipòsits restants per uns de superfície. Aquest, però, no es va dur a terme perquè, abans, era necessari adjudicar el nou contracte de la brossa, que ara ja ha arribat.
Els soterrats han generat queixes constants per part de la ciutadania, per les males olors i les humitats que es produeixen al seu voltant. En alguns casos, s’hi acumula aigua en el seu interior, ja que no té un sistema de drenatge. De fet, Les dificultats vinculades a les pluges o al manteniment d’aquests dipòsits metàl·lics van ser alguns dels factors determinants que van fer que l’Ajuntament decidís eliminar el sistema de contenidors soterrats
Sobretot a Sant Salvador i SPiSP
Gran part de les 109 illes que continuen en funcionament, es troben al sector nord de la ciutat. És a dir, per la zona de Sant Salvador i de Sant Pere i Sant Pau, on n’hi ha 72. Ponent és l’altre gran damnificat amb 24 illes de contenidors soterrats, principalment a Torreforta i la Granja. També n'hi ha a la zona de Tarragona 2.