Els Agents Rurals esperen traslladar-se a la comissaria de les Gavarres el 2027
Actualment, els agents estan als Serveis Territorial d’Agricultura a Sant Pere i Sant Pau
El Cos d’Agents Rurals al camp de Tarragona estan pendents de poder traslladar-se a l’antiga comissaria de les Gavarres el 2027. Alícia Bayán, cap de l’Àrea Regional dels Agents Rurals al Camp de Tarragona, va explicar ahir que es treballa amb aquesta previsió. Les renovades instal·lacions permetran donar cabuda tant als serveis de l’àrea regional coms els de la comarca del Tarragonès.
«La idea és aprofitar l’espai que ja té la Generalitat. És un punt estratègic d’entrada i sortida a les carreteres principals i que també seria molt accessible pels ciutadans», va expressar Bayán.
El Cos d’Agents Rurals disposa d’uns 700 agents al país, un centenar dels quals són al Camp de Tarragona. Bayán confia que en els propers anys podran incrementar el nombre d’efectius fins als 150. Actualment, els agents estan als Serveis Territorials d’Agricultura, a Sant Pere i Sant Pau.
Compartida amb ARRO?
L’estiu passat, la Generalitat va acordar i anunciar que l’edifici seria compartit per efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra i l’Àrea Bàsica del Tarragonès del Cos d’Agents Rurals. El passat maig, la consellera d’Interior, Nuria Parlon, en una visita al consistori va mostrar la voluntat d’estudiar a fons el projecte al ser també un entorn que està creixent molt a nivell poblacional.
El mateix 2027 és quan està previst que la comissaria mixta de Battestini, compartida pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, entri també en funcionament amb la suma de més efectius. Les obres tenen un cost estimat de 2 milions d’euros i la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa aniran a càrrec del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya i la licitació i execució de les obres aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Els dos cossos compartiran espai, però també programa informàtic i metodologia. La voluntat és que també els dos cossos de seguretat facin patrullatge conjunt a la ciutat. Així tot, Tarragona i el seu territori disposarà en els pròxims anys de més efectius en els diferents cossos de seguretat i de nous espais pel seu treball i d’atenció a la ciutadania.
