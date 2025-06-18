Política
La GUT tindrà 17 nous agents i una unitat per a les zones conflictives
L'alcalde diu que cal millorar la «percepció de seguretat»
«Tarragona és una ciutat segura?». Aquesta va ser una de les preguntes que va haver de respondre l’alcalde, Rubén Viñuales, qui va assegurar que ho és. A més, va aprofitar per explicar que la Guàrdia Urbana de Tarragona incorporarà pròximament 17 nous agents a la seva plantilla i es crearà una unitat que està pensada especialment per a les zones més conflictives, com podria ser l’estació de busos o la de trens.
Viñuales va destacar que les xifres de delictes «han baixat un 4% a Tarragona aquest any i alguns han desaparegut directament», segons el Ministeri d’Interior. Tot i això, reconeixia que cal millorar la «percepció de seguretat» i això s’aconsegueix amb patrulles «a peu». Respecte a això, destacava la futura comissaria de Battestini, compartida pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i que serà «de proximitat». Aquest costarà uns 2 milions d’euros.
500 MEUR en inversions
Aquest és una de les molts projectes que s’han compromès a executar la Generalitat i l’Estat a Tarragona. Viñuales apuntava que s’invertiran «prop de 500 milions d’euros» a la ciutat en els pròxims anys, com els 260 milions del nou Hospital Joan XXIII, els 96 milions del Fòrum de la Justícia o els 12 milions per a la humanització de l’N-340. També recordava els 15 milions de la Ciutat Residencial i que la recepció i les pistes esportives del recinte passaran a ser equipaments per als veïns de Llevant. També s’hi podria fer «un CAP o un Centre de Dia».
«Ja no s’ha de dir que Tarragona té potencial, sinó que té potència», va dir el batlle, qui va fer gala dels diferents esdeveniments esportius «de nivell mundial» que ha captat la ciutat com el Tour de França, la Copa de la Reina de Bàsquet o el Campionat Absolut d’Atletisme.