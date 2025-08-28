Espai Públic
Arrenquen les proves de la futura pèrgola que cobrirà la plaça Corsini
Durant dos mesos s’assajarà la instal·lació en uns 130 metres per comprovar el seu efecte
Les proves de la futura pèrgola que cobrirà la plaça Corsini de Tarragona ja han començat. Ahir es van iniciar els treballs d’instal·lació d’una primera estructura de L’Envelat, el qual contempla la instal·lació d’una gran pèrgola formada per un sistema de teles retràctils subjectades per pilars d’acer, les quals podran ser recollides en funció de la meteorologia.
L’actuació correspon a una primera prova inicial, la qual instal·larà una estructura parcial de L’Envelat davant l’espai de davant de l’oficina de Correus de la Plaça Corsini, en una superfície aproximada de 133 metres quadrats. «Volem comprovar com quedarà el tendal, si realment passa la llum com nosaltres volem, com quedarà recollit», va explicar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
La prova algunes parades del mercadet que s’han reubicat momentàniament. «Volem mantenir l’activitat del mercadet mentre durin les obres de l’estructura. Ho hem de concretar, també es podria tornar a la rambla mentrestant, però encara és un supòsit», va indicar l’alcalde. Un cop acabi la prova i després de fer els canvis que siguin necessaris, es licitarà el projecte executiu de la totalitat de la pèrgola. La previsió de l’Ajuntament és que es faci al gener perquè així l’estructura ja estigui instal·lada abans de l’estiu vinent.
Fer-la practicable
«És una plaça que a certes hores del dia no és practicable, que perd tota la seva vida i activitat perquè és una superfície massa dura. I volem que sigui el cor de la ciutat i que tingui activitat tot l’any», va exposar Viñuales. En aquest sentit, la consellera de Comerç i presidenta de Mercats, Montse Adan, va expressar la voluntat que amb la pèrgola la plaça pugui acollir encara més esdeveniments a l’aire lliure. «S’ha treballat i coordinat amb les diferents àrees de l’Ajuntament com Cultura. Aconseguirem sumar més projectes que en algunes èpoques de l’any no es podien realitzar per les altes temperatures», va dir Adan.
L’estructura, dissenyada per les arquitectes tarragonines Amàlia Jansà Fenollosa, Elisenda Rosàs Tosas i Maria Rius Ruiz, estarà fonamentada sobre peus de formigó, alguns dels quals seran bancs, que suportaran la vintena de pilars d’acer. Una altra estructura tubular d’acer sostindrà a la part superior un entramat de cables d’acer per on correrà el sistema de teles. També preveu una nova il·luminació a la plaça i jardineres amb vegetació. Cadascun dels pilars comptarà amb un punt de llum LED i unes garlandes de llum decoratives. El projecte de Mercats té un pressupost global de 234.000 euros, el qual inclou la realització de la prova pilot. Així, un projecte llargament esperat es desencalla i afronta la seva recta final.
