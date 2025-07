Així serà la transformació d'una de les places més emblemàtiques de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La plaça Corsini veurà enguany, per fi, la seva pèrgola col·locada. La infraestructura constarà de 24 pilars de sis metres d’alçada que desplegaran un tendal clar, que es podrà recollir i, si fos necessari, també desmuntar. A més, disposarà d’il·luminació.

«La nostra referència a l’hora de fer el projecte han sigut els tradicionals envelats de Festa Major», va explicar ahir Elisenda Rosàs, una de les arquitectes que ha elaborat la pèrgola, en l’acte de presentació de la mateixa. Rosàs i Maria Rius, de NUA Arquitectures i Amàlia Jansà, de l’estudi Lligams, han sigut l’equip que ha creat la infraestructura.

Imatge de l’aspecte que tindrà la Plaça Corsini un cop enllestit el projecte.Mercats

L’espai que ocuparà la pèrgola serà el centre de la plaça, aproximadament uns 1.000 metres quadrats. L’estructura estarà fonamentada sobre peus de formigó, alguns dels quals seran bancs, que suportaran els pilars d’acer. «Hi hem treballat durant dos anys. Ha sigut una feina de depuració. Hem intentat que l’estructura fos la mínima possible i tenim la certesa que aquesta és la manera de fer-ho», va indicar Rosàs.

Una altra estructura tubular d’acer sostindrà a la part superior un entramat de cables d’acer per on correrà el sistema de teles. Aquests cables seran d’un gruix molt fi per evitar l’assentament de coloms. La instal·lació també s’acompanyarà de vegetació en els diferents accessos a l’aparcament soterrani i al Mercat Central.

«Volem que passin coses a la plaça i donar-li el caràcter festiu», va dir Jansà. En aquest sentit, la pèrgola serà compatible amb els esdeveniments i activitats que habitualment se celebren a Corsini. «Des de sota la pèrgola es continuarà veient la façana del Mercat. Hem volgut mantenir aquesta visió», va afegir Rosàs.

Aquest estiu es farà una petita prova de la instal·lació, just davant de l’Oficina de Correus. «Volem comprovar si fa l’efecte que desitgem», va explicar Daniel Milà, gerent de l’empresa Mercats. Un cop feta, es preveu que la pèrgola estigui instal·lada a finals d’any. «És una proposta ambiciosa, que donarà resposta a les necessitats de l’entorn i a les altes temperatures que registra la ciutat en cada cop més mesos de l’any», va exposar Montse Adan, consellera de Comerç i presidenta de Mercats.

234.000 euros

Tot el projecte tindrà un cost d’uns 234.000 euros, sense IVA. La idea inicial per a humanitzar la plaça Corsini es va acabar modificant, i es van incorporar noves necessitats, com l’ampliació de la cobertura d’ombra a la plaça, la millora de la il·luminació i la possibilitat de muntatge i desmuntatge motoritzat.