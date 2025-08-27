Societat
L’Ajuntament de Tarragona farà un diagnòstic sobre la comunitat gitana
El consistori vol conèixer si la situació socioeconòmica del col·lectiu ha millorat en els últims anys
L’Ajuntament de Tarragona encarregarà un diagnòstic sobre la situació de la comunitat gitana a la ciutat. L’Institut Municipal de Serveis Socials contractarà una empresa perquè analitzi el col·lectiu pel que fa a diferents àmbits com l’educació, el treball, la salut i l’habitatge. Aquest treball permetrà «identificar» si la comunitat gitana tarragonina ha millorat la seva situació socioeconòmica en els darrers cinc anys. «Però sobretot plantejar propostes de treball futures [...] basades en les veus de la seva comunitat», explica el consistori en l’informe justificatiu del contracte, que té un pressupost d’uns 15.000 euros, amb IVA.
«Ponts de connexió»
Al document, el consistori exposa que una ciutat com Tarragona necessita «implementar accions que facilitin ponts de connexió entre la comunitat gitana i la no gitana». Així, es vol construir una «entesa que eviti el conflicte o que el minimitzi, si sorgeix, i que mostri la diversitat de la societat en la qual vivim». L’Ajuntament busca acostar la realitat de la comunitat gitana per tal que aquesta sigui tinguda en compte a l’hora de dissenyar i implementar polítiques públiques. «L’objectiu és realitzar accions que permetin que el poble gitano participi en igualtat d’oportunitats en la definició de les polítiques de la ciutat que l’afecten», conclou.
Bona rebuda
Aquest projecte ha tingut una bona rebuda entre la comunitat gitana tarragonina. «Posarem tot de la nostra part perquè funcioni i col·laborarem en el que faci falta», explica Juan Fernández, president de l’Associació Gitana de Campclar. «Tot allò que obri les portes al poble gitano és benvingut. Hi treballarem totes les associacions de la ciutat», afegeix Fernández.
Tot i això, el president alerta que espera que, un cop fet l’estudi, no quedi en paper mullat. «Ja es va fer un al 2014 i va quedar en no res. Ara és vol fer un diagnòstic més profund. Esperem que tiri endavant i impulsi les mesures necessàries», indica Fernández. La durada prevista del projecte és d’un any i el resultat es presentarà a l’IMSST.