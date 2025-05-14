Entitats
L’Associació Gitana de Campclar reclama a l’Ajuntament de Tarragona que repari els desperfectes del seu local
El consistori assenyala que «pot tenir mancances, però no és un dels que està en pitjor estat»
L’Associació Gitana de Campclar reclama, des de fa anys, que l’Ajuntament de Tarragona dignifiqui el seu local. La seu de l’entitat, situada en uns baixos del carrer Riu Brugent, presenta diversos desperfectes: portes trencades i sense pom, finestres que no tanquen bé, endolls fets malbé, llums que pengen del sostre i que s’han hagut de sostenir amb brides, o taques d’humitat. Tant el terra com les parets també presenten signes de deteriorament.
«L’any 2018, el consistori ens va cedir aquest local de la seva propietat i es van fer algunes reparacions», explica el president de l’associació, Juan Fernández, qui assegura que s’hi va destinar una partida de «32.600 euros» a una actuació que va ser «insuficient». De fet, «van sobrar 6.000 euros que no sabem on van anar a parar». «Només es va polir el terra de mala manera, es va construir una barra de bar i es va arreglar la instal·lació elèctrica perquè les rates s’havien menjat els cables», assenyala.
Anteriorment, aquest espai havia estat el Centre de Serveis Socials de Campclar. «Van passar més de deu anys abans que es reobrissin aquests baixos perquè els ocupéssim nosaltres», apunta Fernández. A més, recorda que aquest local es va construir «en els anys vuitanta». «Amb el temps s’ha anat deteriorant i no s’ha fet el manteniment que calia», remarca.
Des del 2019, han estat reclamant una intervenció «amb cara i ulls» perquè aquest espai torni a ser utilitzable. I és que, arran de la pandèmia, es va tancar la seu i, avui dia, continua sense haver-hi activitat: «Després d’usar-lo durant poc més d’un any, vam haver d’abaixar la persiana perquè les condicions en les que estava el local suposaven un risc per a la gent». Fernández assenyala la importància de recuperar aquest espai de trobada, «no només per al poble gitano sinó per tothom qui viu al barri». Especialment, per a les persones grans i els joves. «Ja vam fer cursos de guitarra o de monitor i tenim molts altres projectes pendents», diu.
«Durant l’anterior mandat no es va fer res i el govern actual sembla que va pel mateix camí», explica el president de l’entitat, qui assegura que ha mantingut diversos contactes amb el conseller d’Urbanisme i Llicències, Nacho García. «Ens tenen completament abandonats i han mostrat una gran deixadesa», assevera Fernández, qui acusa l’Ajuntament d’«antigitanisme».
D’altra banda, recorda que el ple municipal va aprovar al març una moció presentada per En Comú Podem per a la dignificació del seu local. Això sí, el govern del PSC hi va votar en contra. «Tot i que sigui una proposta de l’oposició, si s’aprova, s’hauria de complir», diu Fernández. Fonts municipals asseguren que «l’Ajuntament està duent a terme un pla de millora dels locals municipals, ja que alguns estaven en una situació deplorable fruit de no haver fet un manteniment correcte els últims anys. A poc a poc, anem posant el dia aquells que estaven més malmesos». En aquest sentit, assenyalen que el local de l’Associació Gitana de Campclar «pot tenir mancances, però actualment no és un dels locals que es troba en pitjor estat».