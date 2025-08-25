Cultura
El Govern estudia invertir 12 MEUR per traslladar el Museu d’Art Modern al Palau de la Diputació
Un estudi destaca que l’actual seu té «carències estructurals» que limiten el seu funcionament
El Govern de la Generalitat de Catalunya estudia invertir 12 milions d’euros a Tarragona per a traslladar el Museu d’Art Modern (MAMT) al Palau de la Diputació. L’executiu autonòmic va encarregar un informe sobre aquesta operació, que arrencaria l’any vinent i acabaria cap al 2032. Així, el museu es podria ampliar notablement i es podria donar una segona vida a la seu institucional, ja que els treballadors de la Diputació es traslladaran a la plaça Imperial Tàrraco en els pròxims anys.
L’actual seu del museu al carrer de Santa Anna presenta «carències estructurals» que limiten el seu funcionament, segons s’indica a l’estudi encarregat pel govern socialista. En aquest sentit, es destaca que la superfície expositiva actual, de 715 m2, és «insuficient» i que manquen serveis complementaris com una botiga o cafeteria, entre d’altres mancances. A més, el document remarca que les condicions tècniques i de conservació «no compleixen» els estàndards museístics moderns.
Aquest punt és especialment important pel salt qualitatiu que vol donar el museu els pròxims anys amb una renovació del seu discurs museològic i la voluntat d’arribar a nous públics. Recentment, la Generalitat va adquirir la col·lecció fotogràfica Forvm, que supera les 1.500 imatges. I, segons el calendari sobre la taula del Govern, es preveuen més compres d’obres d’art per exposar a Tarragona. Amb tot, s’ha estudiat rehabilitar l’actual seu i incorporar un nou edifici, al carrer Ventallols, que podrien sumar un espai disponible total de 2.055 m2.
Reformes descartades
Però aquestes reformes no semblen «garantir una resolució integral dels dèficits funcionals». Per tant, sempre segons l’informe del Govern, el trasllat al Palau de la Diputació pot ser el «trampolí excel·lent» per a consolidar el museu com a un «nou epicentre cultural». Està previst que el 2027 els 300 treballadors de la institució pública es traslladin del passeig Sant Antoni a la plaça Imperial Tàrraco, a l’antic edifici de Caixa Tarragona. En un primer moment, es va informar que el Palau es reservaria per a l’activitat institucional, però l’edifici podria oferir al MAMT un espai disponible de 4.300 m2, una superfície adient per a la seva transformació.
Mig milió de visites
El projecte presentat al Govern calcula que pel nou museu hi passarien mig milió de visitants anualment. Gràcies al bon estat de conservació de l’edifici, es podria planificar una rehabilitació progressiva i que el futur MAMT coexistís amb alguns dels serveis centrals de la Diputació. Així, a la planta baixa es reservarien oficines i s’habilitaria un espai comercial, mentre que la primera i segona planta es reservarien per a l’exposició de la col·lecció Forvm o el fons Jujol, entre d’altres. A la tercera planta s’instal·larien els magatzems, l’arxiu i els tallers de conservació i restauració.
Però encara no hi ha res ferm i les administracions ho estan estudiant. «Estem avaluant els escenaris i encara no hi ha cap decisió presa, però està clar que aquesta és una inversió que necessita la implicació del Govern del país, atès l’abast nacional del nou museu», expressa Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació. Si el projecte es fes realitat, més enllà de la inversió que rondaria els 12 milions d’euros, es calcula que el Govern hauria de dotar el MAMT d’un pressupost ordinari anual d’uns 2,5 MEUR i no dels 900.000 euros actuals. La decisió final, si es vol complir amb el calendari marcat, s’haurà de prendre els pròxims mesos.
