Ultimen els estudis previs per al projecte de rehabilitació de l’antiga Caixa Tarragona

La Diputació de Tarragona està ultimant els estudis previs que serviran com a base per a redactar el projecte de rehabilitació de l’antiga seu de Caixa Tarragona, edifici que va adquirir ara fa un any. El passat 25 de febrer, l’administració provincial va adjudicar a l’empresa Windmill Structural Consultants SLP el servei de diagnosi estructural d’aquest immoble —situat al número 6 de la plaça Imperial Tàrraco— per adaptar-lo al marc normatiu actual.

L’ens supramunicipal ha encarregat aquest darrer estudi, que es complementarà amb un informe de criteris arquitectònics bàsics i un altre de sostenibilitat que ja estan fets. Un cop estigui enllestida l’última diagnosi, s’iniciaran els tràmits per a licitar l’elaboració del projecte bàsic i executiu. El concurs públic es licitarà «abans de l’estiu», segons les previsions de la Diputació, que estima que l’edifici pugui estar operatiu l’any 2027.

La intenció de l’administració provincial és unificar la seu corporativa i operativa en aquest immoble. Així, es pretén crear un únic edifici administratiu que ajudi a millorar les condicions físiques dels llocs de feina, optimitzar les despeses i generar les màximes sinergies possibles.

Prop de 300 treballadors abandonaran el Palau de la Diputació del passeig de Sant Antoni, que es reservarà per a l’activitat institucional, i es traslladaran fins a la plaça Imperial Tàrraco. Abans, però, serà necessari rehabilitar aquest espai per posar-lo en servei, adequant-lo a les noves necessitats organitzatives de l’ens supramunicipal.

Obres per 5,5 MEUR

El cost de les obres ascendirien fins als 5,5 milions d’euros, segons una primera aproximació pressupostària. Aquest import se sumaria als 4,5 que es van abonar per la compra de l’antiga seu de Caixa Tarragona, que té una superfície de 7.782 metres quadrats.

L’adquisició d’aquest edifici es va aprovar l’abril de l’any passat amb els vots a favor d’ERC, PSC, PP i Vox; i l’oposició de Junts. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, explicava que aquesta nova seu permetria guanyar eficiència, així com millorar els serveis prestats a la ciutadania i a les administracions i entitats.

D’altra banda, assenyalava que els treballs de rehabilitació se centraran, principalment, en la climatització i millora de l’eficiència energètica de l’edifici. Aquest compta amb cinc pisos, un àtic i tres plantes soterrades, les quals encara estan ocupades per caixes cuirassades i material tecnològic de l’antiga propietària.

Des de l’administració provincial, es va plantejar l’opció de convertir almenys una d’aquestes plantes en un aparcament subterrani per als treballadors. Tot i això, és una proposta que encara s’ha d’estudiar. Aquesta intervenció també permetrà connectar l’immoble amb l’edifici Síntesi, en el que hi treballa bona part dels serveis operatius de la Diputació.

L’anàlisi estructural

La Diputació pagarà 23.133,65 euros per obtenir una diagnosi estructural de l’edifici de la Imperial Tàrraco, l’últim estudi previ a la redacció del projecte bàsic i executiu. Els treballs es van encarregar a l’empresa Windmill Structural Consultants SLP a finals de febrer i el termini d’execució previst en la memòria justificativa de la licitació és de dos mesos. Per tant, l’estudi hauria d’estar llest abans d’acabar l’abril.

En una primera fase, l’adjudicatària ha de realitzar la comprovació de l’aixecament existent de l’immoble, fer una descripció estructural i enumerar les patologies rellevants. També ha d’elaborar un pla de cales i de prescripcions per a la campanya geotècnica, l’execució del qual serà assumida per la Diputació. Posteriorment, ha de fer un apartat les conclusions i recomanacions amb un resum sintètic dels diferents punts que componen la diagnosi que inclogui una valoració econòmica de les solucions proposades per a l’edifici.