Infraestructures
Adif inicia els treballs per reparar el túnel de Cala Romana
Les tasques es realitzaran en horari nocturn i duraran una setmana
Tècnics d'Adif han començat aquest dimecres les obres per reparar el túnel d’accés a la platja Llarga per Cala Romana després que el passat 15 d’agost patís diversos despreniments.
Des d’Adif, responsable de l’obra, han informat que els treballs es realitzaran en horari nocturn i que durant la intervenció, que es preveu de màxim una setmana, l’accés estarà tallat als vianants.
Divendres passat es van desprendre pedres de la zona més propera a la platja Llarga, sota de les vies de tren. Des de llavors, el túnel ha estat tancat al pas de persones, tot i que desenes de banyistes han fet cas omís i el creuen diàriament per anar a la platja.
Els Bombers van actuar a la zona, així com l’equip de manteniment d’Adif. No es van registrar danys personals. La Guàrdia Urbana va marcar el perill i recomana l’accés per la platja dels Capellans.
Recentment, la Federació d’Associacions de Veïns Est de Tarragona (FAVE) ha presentat una notificació formal a l’Ajuntament de Tarragona i a Adif denunciant la «perillositat» del pont. Segons l’entitat, la infraestructura presenta un deteriorament estructural greu que posa en risc la seguretat dels veïns, vianants i usuaris. Per aquest motiu, exigeixen el «sanejament urgent i la reconstrucció immediata» del pas.