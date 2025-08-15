Successos
Tallen el pas peatonal cap a la platja Llarga de Tarragona per despreniments de pedres
Els bombers estan treballant a la zona amb tres dotacions terrestres
El pas peatonal que accedeix a la platja Llarga de Tarragona, a Cala Romana, es troba tallat als vianants a causa de despreniments de pedres del túnel. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, han rebut un avís a les nou del matí i s'han desplaçat a la zona amb tres unitats terrestres, davant de les instal·lacions del Tennis Tarragona.
Com a prevenció s'ha tancat el pas de vianants i també s'ha demanat que es redueixi la velocitat dels vehicles que passen per l'N-340 que també passa per sobre. També s'ha alertat a Adif que ha enviat el seu equip de manteniment a la zona de vies que es troba a sobre del túnel. Cap persona ha patit danys.