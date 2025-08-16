Societat
Els veïns exigeixen a l’Ajuntament i Adif la reconstrucció urgent del túnel de Cala Romana
La FAVE ha presentat una reclamació formal davant el «deteriorament greu» de la infraestructura, tancada ahir per despreniments
La Federació d’Associacions de Veïns Est de Tarragona (FAVE) ha presentat una notificació formal a l’Ajuntament de Tarragona i a Adif denunciant la «perillositat» del pont de Cala Romana. Segons l’entitat, la infraestructura presenta un deteriorament estructural greu que posa en risc la seguretat dels veïns, vianants i usuaris. Per aquest motiu, exigeixen el «sanejament urgent i la reconstrucció immediata» del pas.
La reclamació arriba l’endemà que el pas de vianants que connecta Cala Romana amb la platja Llarga fos tallat pels Bombers de la Generalitat a causa de despreniments de pedres al túnel. Els serveis d’emergència van rebre l’avís divendres al matí i van mobilitzar tres dotacions terrestres a la zona, davant les instal·lacions del Tennis Tarragona.
Com a mesura preventiva, es va clausurar l’accés al pas per a vianants i es va reduir la velocitat dels vehicles que circulen per l’N-340, que passa per sobre. Adif també va enviar un equip de manteniment per revisar l’estat de la infraestructura ferroviària situada a sobre del túnel. No es van registrar danys personals.
Des de l’Ajuntament s’ha recomanat no accedir a la platja per aquest pas i fer-ho provisionalment per la platja dels Capellans.