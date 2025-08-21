Meteorologia
Tarragona, en alerta per l’arribada d’una DANA que podria deixar pluges torrencials
El pas d’aquesta borrasca podria deixar més de 100 litres per metre quadrat en diversos punts de la província
Tarragona podria veure’s afectada en els propers dies per l’arribada d’una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), un fenomen atmosfèric que podria deixar pluges intenses, tempestes elèctriques i, fins i tot, calamarsa en punts del territori. Les previsions meteorològiques apunten a un canvi radical en el temps a partir de diumenge, amb una atmosfera molt inestable provocada per meandres del raig polar, típics de l’inici de la tardor climatològica, que començarà l’1 de setembre.
Encara que dissabte s’espera tranquil·litat meteorològica a la província, diumenge podria activar-se l’alerta per pluges intenses. L’arribada de la DANA des de l’oest peninsular afectarà especialment al nord-est d’Espanya, incloent àmplies zones de Catalunya, amb Tarragona entre les províncies que més podrien notar els seus efectes.
Segons els models meteorològics actuals, no es descarten acumulats superiors als 50 l/m² en poques hores, i fins i tot podrien registrar-se valors per sobre dels 100 l/m² en zones puntuals si es desenvolupen estructures convectives organitzades, com sistemes de tempestes en cadena o supercèl·lules. Aquests fenòmens poden anar acompanyats de calamarsa de gran mida i ratxes de vent molt fortes.
Els experts subratllen que una DANA no sempre implica pluges catastròfiques, però en condicions favorables com les actuals, pot derivar en situacions de risc. A Tarragona, les zones més exposades serien les comarques de l’interior, especialment aquelles properes a àrees muntanyoses, on l’orografia pot intensificar la precipitació i generar vessaments o crescudes sobtades.
Des dels serveis meteorològics es recomana evitar zones inundables, com barrancs o passos subterranis, especialment durant el diumenge a la tarda i el dilluns al matí, quan s’espera el moment més actiu de l’episodi. Les tempestes podrien ser irregulars però molt intenses en curts períodes de temps, fet que complica la seva predicció exacta.
Aquest episodi meteorològic es preveu breu, amb una tendència a remetre durant la nit de dilluns. S’aconsella seguir l’evolució de la previsió a través de canals oficials, ja que les actualitzacions poden modificar les zones més afectades i la intensitat de les pluges esperades.