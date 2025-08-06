Festa Major
Adeu a la Remullada: Tarragona consolida la Revetlla Il·luminada que compleix tres edicions
El consistori continua la seva aposta per el canvi de model i passa pàgina de la tradicional festa d’aigua, que durant gairebé 25 anys va marcar la Festa Major
Durant gairebé 25 anys, la Revetlla Remullada va ser un dels actes estrella de la Festa Major de Sant Magí a Tarragona. Cada 18 d’agost, en plena calor d’estiu, la Plaça del Rei es convertia en un espai de celebració fresca i popular, amb ruixadors, sortidors i figures gegants com la Síndria, el Càntir, la Petxina peregrina i el Carro, que oferien una experiència d’aigua i diversió intergeneracional.
Aquesta festa d’aigua, nascuda el 1997, s'inspirava en la llegenda de Sant Magí i l’aigua miraculosa del Pou de la Brufaganya, símbol de fe i purificació. L'aturada per la Covid i el canvi de model, van fer que aquesta icònica festa se celebrés durant 24 edicions, quedant-se a només una de complir el quart de segle.
Tanmateix, la situació de sequera extrema que va afectar Catalunya els últims estius va portar l’Ajuntament de Tarragona a cancel·lar l’acte ara fa dos anys i adaptar-lo a la situació. Malgrat una lleugera millora l'any passat, es va optar per mantenir una revetlla sense aigua, apostant per un espectacle de llums i música.
Aquest 2025, sense restriccions climàtiques i amb una bona situació hídrica, l’Ajuntament ha decidit consolidar aquest nou model de celebració. Així, es confirma el canvi d’etapa: la tradicional Remullada deixa pas a una revetlla il·luminada, més sostenible i adaptada als temps actuals, però que deixa enrere una festa molt estimada per la ciutadania.
Aquesta transició marca una nova manera de viure les festes populars: més respectuosa amb el medi ambient, El futur dirà si aquesta nova proposta aconseguirà arrelar amb la mateixa força simbòlica que la festa de l’aigua que va marcar una generació.