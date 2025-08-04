Diari Més

Vermuts i revetlles de Sant Magí 2025 a Tarragona: programa complet amb dates, horaris i llocs

Consulta el programa de les festes tarragonines per gaudir al màxim de Sant Magí enguany

Tarragona es prepara per viure un dels moments més intensos i estimats de l’estiu amb la celebració de Sant Magí 2025, que omplirà la ciutat d’activitats del 8 al 19 d’agost. Entre els actes més esperats del programa hi trobem els vermuts musicals i revetlles, que omplen de música i festes els dies i nits d'estiu a la capital tarragonina. Tant si ets de Tarragona com si ets visitant, aquí trobaràs totes les dates, horaris i ubicacions dels actes imprescindibles per no perdre’t res de la festa major petita de la ciutat.

8 d'agostDivendres

  • 19.30h- Furgoteques

- Jardins del Camp de Mart - Espai Cabaret

  • 1 h- Sessió de Dj Fonki Cheff

- Camp de Mart

9 d'agostDissabte

  • 11h- Jornada ludicofestiva a Sant Pere i Sant Pau

- C. A, s/n.

  • 12 h- Vermut musical sota la vela

- Carrer Portal del Carro

  • 12h- Furgoteques

- Jardins del Camp de Mart - Espai Cabaret

  • 12h- Un vermut a la salut dels peluts

- Passeig de les Palmeres

  • 13 h- Concert vermut amb Nerea Bassart

- Jardins del Camp de Mart- Espai Cabaret

  • 18 h- PeT- Tardeig de Dames i Vells

- Pl. de Dames i Vells

  • 19 h- Tarrako Rotten Fest II

- Parc de la Ciutat

  • 19 h- Vespreig de la tauronada

- Local dels Xiquets del Serrallo. moll de Costa, 1

  • 19.30 h- Furgoteques

- Jardins del Camp de Mart- Espai Cabaret

  • 22 h- iMAGinada

1. Espectacle: Jèssica Pulla

2. Roba estesa en concert

3. Concert amb Paula Fitzz

4. Sessió de Dj Monsieur Gustave

- Jardins del Camp de Mart

10 d'agostDiumenge

  • 12 h- Furgoteques

- Jardins del Camp de Mart- Espai Cabaret

  • 14 h- Sound System. Dr Dubwiser in session

- Jardins del Camp de Mart- Espai Cabaret

  • 19.30 h- Furgoteques

- Jardins del Camp de Mart- Espai Cabaret

  • 20.30 h- Sopars del món

- Jardins del Camp de Mart- Espau Plaça

  • 21.30 h- Dansa: AMA & Afrobeats Tarragona

- Jardisn del Camp de Mart- Escenari Cabaret

  • 22h- La Folkejada

- Jardins del Camp de Mart- Escenari Cabaret

13 d'agostDimecres

  • 19.30h- Dixie a la Fresca

-Plaça del rei, 4

14 d'agostDijous

  • 19.30 h- Concert. Les músiques del concurs

- Plaça de les Cols

  • 20 h- El vespre més jove de Sant Magí amb Las Ninyas del Corro, Mama Dousha i Julieta

- Teatre Auditori Camp de Mart

  • 20.30 h- Concert amb Soul Fury

- Carrer Sant Domènec, 18

15 d'agostDivendres

  • 11h- VIII Sant Magí Street Food

12 h. Vermut electrònic

18 h. Maru Montiel

19 h. Pintacares amb Amanda la que Manda

21.30 h. Concert

- Passeig de les Palmeres

  • 12 h- 1r Vermut Rumber al 4 Barres

- Carrer Joan Baptista Plana, 23

  • 17 h- Vespreig al 4 Barres d’Arts

- Carrer Sant Domènec, 12

  • 20.30 h- Jordi's Festival Sant Magí 2025

- Parc del Francolí

  • 24h- Revetlla matalassera de Sant Magí

- Plaça de Rei

16 d'agostDissabte

  • 11 h- VIII Sant Magí Street Food

12 h. Música en viu i taller infantil amb Amanda la que Manda

18 h. Música en viu

19.30 h. La minidisco dels animals: vine disfressat d’animal!

21.30 h. Concert amb La Mirada (rock argentí)

- Passeig de les Palmeres

  • 19 h- Sant Magí familiar

- Plaça de la Rumba Catalana

  • 20 h- PD dels Vint anys

- Carrer Sant Domènec, 18

  • 20 h- XXVI edicions del Festival de l'aMt, Capsa de Música Festival

20 h. M.U.R. (rock punk urbà)

21 h. Gavina MP3 (post pop)

22 h. Misty (pop)

23 h. Joan Masdeu (pop rock)

24 h. Tulsa (dream pop)

- Teatre Auditori Camp de Mart

  • 20 h- Tarraco Talents Sant Magí 2025

- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors

  • 21 h- Actuació especial pel 50è aniversari del Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla

- Santuari de Sant Magí de la Brufaganya

  • 23 h- Concert sorpresa pels vint anys del Casal

- Carrer Sant Domènec, 18

17 d'agostDiumenge

  • 11 h- VIII Sant Magí Street Food

12 h. DJ Dubblo

12 h. Màscares africanes amb Amanda la que Manda

19 h. Classe de bachata amb Adrià i Cristina

20.30 h. Classe de salsa amb Adrià i Cristina

22 h. Concert amb Echao Palante (cúmbia)

23.30 h. DJ Natxo

- Passeig de les Palmeres

  • 19 h- XXXVI Festival de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona

- Plaça de la Font

  • 23 h- Revetlla Lila

- Carrer Cós del Bou

18 d'agostDilluns

  • 11 h- VIII Sant Magí Street Food

12 h. Taller de tortugues i mandales amb Amanda la que Manda

18 h. Maru Montiel

19.30 h. Màgia amb Jodiny el Mago

21.30 h. Concert homenatge amb Festopa

23 h. DJ Wilko

- Passeig de les Palmeres

  • 21 h- La Revetlla Familiar de Sant Magí

- Plaça del Rei

  • 23.30 h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí amb la Companyia d'Espectacles Pa Sucat i Dj de la Llum

- Plaça del Rei

  • 23.30 h- Revetlla de Sant Magí amb la Mercabanda i la Band the Cool

- Plaça de la Font

19 d'agostDiada de Sant Magí

  • 10 h- Celebra Sant Magí amb el SES de Tarragona

10 h.Xocolatada per a tothom

10.15 h. Concurs infantil de dibuix de temàtica marina

10.30 h. Travessia de natació amb aletes

11.10 h. Lliurament de premis

11.30 h. Missa a Mas Bonet

12.15 h. Professó submarina i col·locació de la imatge de sant Magí per part dels submarinistes de la SES dins la cova

- Passeig marítim de Rafael Casanova, zona del Mare Internum

