Festa Major

Tots els concerts de Sant Magí 2025 a Tarragona: dates, artistes i horaris

Descobreix la programació musical oficial de Sant Magí 2025: concerts gratuïts i de pagament, repartits amb ritme per diversos espais de la ciutat

L'alacantí Kidd Keo és un dels noms destacats de la programació d'enguany.

L'alacantí Kidd Keo és un dels noms destacats de la programació d'enguany. Instagram

Pep Santos Alasà
Pep Santos AlasàRedactor

La Festa Major de Sant Magí de Tarragona 2025, que se celebra del 8 al 19 d’agost, combina tradició, cultura i bona música. Durant aquests dies, Tarragona vibra amb activitats populars com l’arribada de l’aigua, els castells i revetlles, tot això acompanyat de concerts d’estils diversos per a tots els públics

7 d'agostDijous

  • 21.30 h- Verde Prato

- Casa Canals, c. Granada, 11

Entrada 5 €

8 d'agostDivendres

  • 21.30h- La Prenda Roja

- Camp de Mart

  • 23.30 h- Masta Quba & P. Jaguar

- Camp de Mart

  • 1 h- Sessió de Dj Fonki Cheff

- Camp de Mart

9 d'agostDissabte

  • 13 h- Concert vermut amb Nerea Bassart

- Jardins del Camp de Mart

  • 19 h- Tarrako Rotten Fest II.

- Parc de la Ciutat

  • 19 h, Dogteeth
  • 20 h, Hollow Empty Minds
  • 21 h, Tümba
  • 22 h, Terra Stercore
  • 23 h, FuckMyLife
  • 24 h, Devorate The Universe
  • 1 h, Fingerbiter
  • 2 h, A Tercio Pelao
  • 21 h- Cano

- San Miguel Tarraco Arena

Preu: des de 38,50 €. Venda d’entrades: app Tarraco Arena i www.tarracoarena.com (10% de descompte si es compren des de l’app)

  • 23.30h- Roba Estesa

- Jardins del Camp de Mart

  • 1.30h- Paula Fitzz

- Jardins del Camp de Mart

  • 3h- Sessió de DJ Monsieur Gustave

- Jardins del Camp de Mart

14 d'agostDijous

  • 10.30 h- Concert de Les músiques del Concurs

- Plaça de les Cols

  • 20h- Las Ninyas del Corro

- Teatre Auditori Camp de Mart

Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament

  • 20.30h- Concert amb Soul Fury

- Carrer Sant Domènec

  • 21.15h- Mama Dousha

- Teatre Auditori Camp de Mart

Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament

  • 22.30h- Julieta

- Teatre Auditori Camp de Mart

Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament

15 d'agostDivendres

  • 20.30 h- Jordi’s Festival Sant Magí 2025
  • Kidd Keo
  • Atomic
  • Pau Llovera
  • Ricky RF
  • Reyka

- Parc Francolí

Venda d’entrades: fourvenues.com/ca/jordis-festival/events

16 d'agostDissabte

20h- XXVI edicions del Festival de l’aMt, Capsa Músic Festival

  • 20 h.- M.U.R. (rock punk urbà)
  • 21 h.- Gavina MP3 (post pop)
  • 22 h.- Misty (pop)
  • 23 h.- Joan Masdeu (pop rock)
  • 24 h.- Tulsa (dream pop)

- Teatre Auditori Camp de Mart

Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament de l’espai

  • 20h- Tarraco Talents Sant Magí 2025

- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors

Preu: 7 € (places limitades)

  • 23h- Concert sorpresa pels vint anys del Casal Popular Sageta de Foc

- c. Sant Domènec, 18

17 d'agostDiumenge

  • 19h- XXXVI Festival de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona

- Plaça de la Font

18 d'agostDilluns

  • 23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí amb la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum

- Plaça del Rei

  • 23.30 h- Revetlla de Sant Magí amb la Mercabanda i la Band the Cool

- Plaça de la Font

