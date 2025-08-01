Festa Major
Tots els concerts de Sant Magí 2025 a Tarragona: dates, artistes i horaris
Descobreix la programació musical oficial de Sant Magí 2025: concerts gratuïts i de pagament, repartits amb ritme per diversos espais de la ciutat
La Festa Major de Sant Magí de Tarragona 2025, que se celebra del 8 al 19 d’agost, combina tradició, cultura i bona música. Durant aquests dies, Tarragona vibra amb activitats populars com l’arribada de l’aigua, els castells i revetlles, tot això acompanyat de concerts d’estils diversos per a tots els públics
7 d'agost
- 21.30 h- Verde Prato
- Casa Canals, c. Granada, 11
Entrada 5 €
8 d'agost
- 21.30h- La Prenda Roja
- Camp de Mart
- 23.30 h- Masta Quba & P. Jaguar
- Camp de Mart
- 1 h- Sessió de Dj Fonki Cheff
- Camp de Mart
9 d'agost
- 13 h- Concert vermut amb Nerea Bassart
- Jardins del Camp de Mart
- 19 h- Tarrako Rotten Fest II.
- Parc de la Ciutat
- 19 h, Dogteeth
- 20 h, Hollow Empty Minds
- 21 h, Tümba
- 22 h, Terra Stercore
- 23 h, FuckMyLife
- 24 h, Devorate The Universe
- 1 h, Fingerbiter
- 2 h, A Tercio Pelao
- 21 h- Cano
- San Miguel Tarraco Arena
Preu: des de 38,50 €. Venda d’entrades: app Tarraco Arena i www.tarracoarena.com (10% de descompte si es compren des de l’app)
- 23.30h- Roba Estesa
- Jardins del Camp de Mart
- 1.30h- Paula Fitzz
- Jardins del Camp de Mart
- 3h- Sessió de DJ Monsieur Gustave
- Jardins del Camp de Mart
14 d'agost
- 10.30 h- Concert de Les músiques del Concurs
- Plaça de les Cols
- 20h- Las Ninyas del Corro
- Teatre Auditori Camp de Mart
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament
- 20.30h- Concert amb Soul Fury
- Carrer Sant Domènec
- 21.15h- Mama Dousha
- Teatre Auditori Camp de Mart
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament
- 22.30h- Julieta
- Teatre Auditori Camp de Mart
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament
15 d'agost
- 20.30 h- Jordi’s Festival Sant Magí 2025
- Kidd Keo
- Atomic
- Pau Llovera
- Ricky RF
- Reyka
- Parc Francolí
Venda d’entrades: fourvenues.com/ca/jordis-festival/events
16 d'agost
20h- XXVI edicions del Festival de l’aMt, Capsa Músic Festival
- 20 h.- M.U.R. (rock punk urbà)
- 21 h.- Gavina MP3 (post pop)
- 22 h.- Misty (pop)
- 23 h.- Joan Masdeu (pop rock)
- 24 h.- Tulsa (dream pop)
- Teatre Auditori Camp de Mart
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament de l’espai
- 20h- Tarraco Talents Sant Magí 2025
- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors
Preu: 7 € (places limitades)
- 23h- Concert sorpresa pels vint anys del Casal Popular Sageta de Foc
- c. Sant Domènec, 18
17 d'agost
- 19h- XXXVI Festival de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona
- Plaça de la Font
18 d'agost
- 23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí amb la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum
- Plaça del Rei
- 23.30 h- Revetlla de Sant Magí amb la Mercabanda i la Band the Cool
- Plaça de la Font