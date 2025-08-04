Societat
Les Festes de Sant Roc celebren els 200 anys dels seus Gegants i els 40 del seu Drac
Les celebracions seran del 9 al 16 d’agost amb tota mena d’actes per a tots els públics
Les Festes de Sant Roc se celebraran del 9 al 16 d’agost. Els carrers del Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria tornaran a acollir les tradicionals, centenàries i populars festes.
Enguany, els Gegants Vells de Tarragona i del Cos del Bou celebren un aniversari molt especial: 200 anys des de la seva creació. Per a commemorar-ho el dia 9 d’agost els seus portants han organitzat una trobada de gegants, on participaran les següents parelles: Gegants de la Vila de Gràcia, Gegants de Sabadell, Gegants Cristians de Tortosa, Gegants Negritos de Tarragona, Gegants Moros de Tarragona i els Gegants Vells i del Cos del Bou de Tarragona.
25 del Drac Petit
Els Gegants no són els únics que estaran de celebració, ja que el Drac de Sant Roc està de doble aniversari. El Drac gran compleix 40 anys i el Drac Petit 25. Per a celebrar-ho, el 14 d’agost a les 21 hores hi haurà una trobada de dracs petits. Hi participaran la Tarasca de Cervera, el Basilisc Petit de Mataró, la Virgilieta de Torredembarra, la Vibrieta Francolina del Morell i el Drac Petit de Valls. A més, el 16 d’agost se celebrarà el Correfoc del Drac, que serà portat de manera excepcional i exclusiva per diverses persones vinculades a l’entitat al llarg dels 40 anys d’història.
Francesc d’Assis, pregoner
El pregoner de les festes d’enguany serà l’advocat Francesc d’Assis Garcia Segarra, veí del barri i estudiós de les festes de Sant Roc al llarg de la seva història, qui dedicarà una atenció especial als gegants bicentenaris. D’altra banda, el Canoner d’Honor es lliurarà al Ball de Bastons de Tarragona. Des del 1891 hi ha notícies de la presència d’aquest ball a les festes de Sant Roc. La Bandera de Sant Roc es posarà al local de l’Associació Gitana de Tarragona, en reconeixement a un col·lectiu molt vinculat al barri.
Vergüenza Ajena
Pel que fa a les revetlles, enguany destaca l’actuació del jove grup tarragoní SODI, semifinalista del concurs Sona 9, molt vinculat al carrer del Cos del Bou i que prometen una actuació molt especial. El 9 d’agost hi haurà un concert de Vergüenza Ajena, organitzat pels Portants dels Gegants per a celebrar els 200 anys.
Tarragona
El Sona9 s’enamora del ‘Poc-rock’ tarragoní de Sodi
Cristina Serret