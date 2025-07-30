Música
El Sona9 s’enamora del ‘Poc-rock’ tarragoní de Sodi
El quintet tarragoní ha guanyat el Premi Verkami per Votació Popular del Sona9 i aspira a arribar a la final
Sodi o, cosa que és el mateix, Evan Dedes (veu i guitarra), Jordina Gavaldà (bateria), Naïm Lutfi (baix), Álvaro López (guitarra) i Eloi Genebat (teclats), s’ha endut el Premi Verkami per Votació Popular del Sona9 2025. El grup de Tarragona ha guanyat en una edició amb rècord de participació (3.416 vots) i amb una clara diferència respecte als segons i tercers classificats, ja que s’ha imposat amb un 31% dels vots. Aquest premi comporta 1.000 € en material musical i un descompte del 100% sobre els serveis de la plataforma de micromecenatge Verkami, que inclouen assessorament personalitzat i comunicació dedicada a la campanya en tots els canals de difusió de la plataforma.
«Guanyar aquest premi ens ha ajudat a confirmar que el camí que hem escollit està agradant i que podem seguir per aquí», explica el Naïm. Però, sobretot, els ha confirmat que hi ha molta gent que els dona suport: «Ens sentim molt recolzats per la gent de casa, la de Tarragona, i també la de la Colla Joves a la qual estem molt vinculats. La gent se’ns acosta i ens pregunta pel projecte, i això és maco, perquè vol dir que d’alguna manera anem creixent de manera progressiva, que el que fas passa de l’àmbit més familiar a un cercle més gran».
Sodi destil·la tarragonisme des de la seva formació. La llavor va créixer a les aules de l’institut Martí i Franquès, de la mà d’Evan Dedes i del mateix Naïm, que es van posar d’acord per formar una primera banda que, amb el temps, es va acabar transformant en el quintet que ara ha enamorat el Sona9. A l’hora de definir la seva música, als Sodi els agrada explicar que fan Poc-rock tarragoní. «És un joc de paraules, però també una marca de la casa, perquè, històricament, a Tarragona hi ha hagut altres grups que han sigut referencials i s’han mogut més o menys en el mateix estil». Entre aquests grups que han marcat el camí dels Sodi, explica el Naïm, hi ha Els Pets o els Lax’n’Busto, però també bandes internacionals com The Who, Oasis o els Stones. «Les seves influències són clares: pop i new wave dels 80, indie dels 90 i una mirada descarada al rock català de totes les èpoques», asseguren en la presentació del Sona9.
Amb tot aquest bagatge i la combinació de talents i actitud, els Sodi han acabat elaborant una carta de presentació en format d’EP. Es tracta d’Anar per Casa, cinc melodies pop de tornada enganxosa, perfectament executades que parlen de l’amor, allunyant-se dels drames i la ficció, amb una mirada vitalista, quotidiana i amb humor.
El seu pas pel Sona9, però, no acaba amb aquest premi. El 25 d’agost es farà públic el veredicte del jurat del concurs, que escollirà els tres finalistes de l’edició d’enguany. La final se celebrarà el dimarts 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona, en el marc de les Festes de la Mercè amb l’actuació en directe dels tres candidats. «Ens vam inscriure al Sona9 un dia, com qui no vol la cosa, i a mesura que escoltàvem els altres grups ens vam adonar que eren molt bons. Però quan vam saber que estàvem entre els 30 primers, la cosa va començar a canviar i vam pensar que tot plegat potser sí que tenia sentit».
De cara a la final, el baixista admet que el grup està treballant «com si allò hagués de passar», encara que s’ho plantegem com «un anar fent». «Si al final passem, llavors ja entrarem en pànic», bromeja, «però fent el que hem fet fins ara, sense obsessionar-nos».
A curt termini, el que els té més capficats són els concerts d’aquest estiu. El 8 d’agost tocaran al Catllar i el 16 a Solivella. Però el que els fa especial il·lusió és el del dia 15 a Tarragona: «Tocarem a les Festes de Sant Roc, al carrer Cós del Bou, i ens fa molta il·lusió perquè la majoria de nosaltres estem vinculats a aquell barri i a les seves entitats». És per això, confessa, que la banda està molt centrada en els bolos i, sobretot, en el del dia 15: «volem fer molt bon paper. Serà tocar a casa, hi serà tothom que coneixem i volem que la gent s’ho passi bé».